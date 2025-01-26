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Fazıl Say, Şubat'ta ABD'ye Turneye Çıkıyor

Fazıl Say, 1-8 Şubat tarihleri arasında ABD'de konserler vererek müzikseverlerle buluşacak.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 14:22
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 14:22
Fazıl Say, Şubat'ta ABD'ye Turneye Çıkıyor

Fazıl Say, ABD Turnesine Çıkmaya Hazırlanıyor

Usta piyanist ve besteci Fazıl Say, Şubat ayında ABD'de verilecek konserleriyle müzikseverleri bir araya getirecek.

Turne, 1-2 Şubat'ta Baltimore'da başlayacak. İlk konserde Fazıl Say, ünlü çellist Nicolas Altstaedt ile sahneyi paylaşacak.

Konserlerin ardından, Fazıl Say kendi eserlerinden oluşan özel bir resital programıyla devam edecek. 4 Şubat'ta Chicago, 6 Şubat'ta Philadelphia, 7 Şubat'ta Washington ve son olarak 8 Şubat'ta Wayne-New Jersey’de sahne alacak.

Kendi Eserleriyle Dolu Bir Repertuvar

Fazıl Say, konserlerinde Klaros, Yeni Hayat Sonatı, Nazım, Ses, Kumru Ballad, Babam Ahmet Say, İstanbul'da Bir Kış Sabahı, Kaz Dağları Türküsü, Küçük Kara Balık, Kara Toprak, İnsan İnsan Piyano Çeşitlemeleri, Summertime, Alla Turca Jazz, Paganini Jazz gibi eserlerini icra edecek.

Ayrıca, turne boyunca Kehanetler Tapınağı "Klaros" adlı yeni bestesini de dinleyicilere sunacak. Bu eser, milattan önce yüzlerce yıl önceki bir kehanet merkezi olan Klaros'un hikayesini anlatacak.

"Müzik Dünyası İçin Keşfedilmeye Değer"

Fazıl Say, konserleriyle ilgili yaptığı açıklamada, ABD'deki izleyicilerle kendi bestelerinden oluşan solo konser turnesini paylaşmanın heyecanını yaşadığını belirtti. "Bu turnenin müzik dünyası için keşfedilmeye değer olduğuna inanıyorum. Farklı stillerdeki eserlerimin tek bir programda yer aldığı bu geniş sunumu, Türkiye’den dünyaya evrensel bir ses iletmek ve klasik müzik dünyasına katkıda bulunmak için bir fırsat olarak görüyorum," ifadelerini kullandı.

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