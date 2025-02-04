Fazilet Apartmanı A Blok Davası: 19 Ölüme Neden Olan Sanıkların Yargılanması Devam Ediyor

Kahramanmaraş'ta Fazilet Apartmanı A Blok Davası

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’teki depremlerde yıkılan Fazilet Apartmanı A Blok’taki 19 kişinin ölümüyle ilgili olarak üç sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Duruşma, 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirildi.

Sanıkların Savunmaları

Duruşmada, başka bir dosyadan tutuklu olan Mahmut Oktay H. ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulunurken, 17 aydır firari durumda olan sanıklar Akın Y. ve Ferihan Y., bu duruşmada ilk kez savunma yaptı. Sanıklar, yaşadıkları şehirdeki adliyeden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşmaya katıldılar.

Sanık Akın Y., hakkındaki suçlamaları kesin olarak reddetti. “Ben emekli öğretmenim, binanın altındaki fırını ben işletiyorum. Orada bir tadilat yapmadık, aldığımız gibi kullandık,” dedi. Ayrıca, fırının ayrı bir bacası olduğunu belirterek, “Fırında unların nerede depolandığını ben de bilmiyorum,” şeklinde konuştu.

Diğer sanık Ferihan Y. ise öğretmen olduğunu ve işletmeyle hiçbir bağlantısı olmadığını öne sürdü. “Ben, eşimin yanına sık sık giden biriyim, işletmeyle bir alakam yok,” ifadesini kullandı. Ayrıca, işletmenin mülkiyetinin kendisine ait olduğunu belirtti.

Mahkeme Kararları ve İddianame

Binanın statik proje müellifi ve fenni mesulü olan Mahmut Oktay H., daha önceki beyanlarını yineleyerek duruşmaya katıldı. Müştekilerin, sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtmelerinin ardından mahkeme heyeti, dosyanın yeni bir bilirkişi heyetine gönderilmesine ve sanıkların mevcut halinin devamına karar verdi. Duruşma tarihi 13 Haziran olarak belirlendi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.