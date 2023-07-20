Ömür Özdemir, Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram gibi oyuncuların bulunduğu Fazla Şaapma filmi bugün Fox'ta ekranlara geliyor. Peki, Fazla Şaapma konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Fazla Şaapma nerede çekildi, hangi il ve ilçede? Fazla Şaapma ne zaman çıktı, hangi yıl yapımı? İşte ayrıntılar...

FAZLA ŞAAPMA KONUSU NEDİR?

Dünyanın en saf, en güzel niyetli insanlarından bir tanesi olan Ömür, düğün günü müstakbel eşi tarafından aldatılmasının şokunu atlattıktan sonra oyunu kuralına göre oynama kararı verir. Bu kararı almasında babasının da ona iş göremez bir faydasız bir şekilde davranmasının da payı büyüktür. Yeni kararını mahallenin eski serserisi, yeni beyaz yakalısı Tolga'nın yardımıyla girdiği ilaç firmasında uygulamaya başlar. Tam bu yalan rüzgarına kapılıp işlerini yoluna koymuştur ki hayatının kadını Berrak'la tanışır. Daha doğrusu Ömür öyle sanmaktadır. Güzeller güzeli Berrak'a sırılsıklam aşık olan Ömür, onunla evlenecek, ve sadece 10 günün ardında terkedilecektir. Boşandığı gün Berrak'ın nişanlısını kıskandırmak için kendisi ile evlendiğini öğrenen Ömür çok fazla şok yaşayacaktır. Aynı gün ailesinin dışında yaşama kararı veren Ömür, bu kararı almasından dolayı babasının hayatını kurtaracağından haberi yoktur. Babasının kahramanı olan Ömür'ü finalde iyi bir sürpriz bekliyordur.

FAZLA ŞAAPMA OYUNCULARI KİMLER?

FAZLA ŞAAPMA NEREDE ÇEKİLDİ, HANGİ YIL YAPIMI?

Ceyda KasabalıFırat AlbayramHakan MeriçlilerÖmür ÖzdemirDilek KayaMacit TastanSelin DumlugölYaşar UzerNilgün KarababaHilmi Erdem

Komedi türünde bir film olan Fazla Şaapma 2020 yılında yayına dahil oldu. Filmin yönetmeni Ahmet Kapucu'dur. Filmin çekimlerinin bir kısmı Kuzey Kıbrıs'ta bir kısmı ise Türkiye'de meydana geldi.