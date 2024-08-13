FBI, Başkanlık Seçimleri İçin Danışmanların E-posta Saldırısını Araştırıyor

FBI, Seçim Danışmanlarının E-posta Hacklenmesi İddiasını Soruşturuyor

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), yaklaşan başkanlık seçimleri öncesinde, adayların seçim kampanyalarını yürüten danışmanların e-posta hesaplarına yönelik olası hackleme saldırılarını araştırıyor.

İranlı Grupların Saldırısı

Washington Post'un (WP) haberine göre, FBI, bazı İranlı grubun 5 Kasım tarihinde gerçekleşecek seçimlerde ilgili danışmanların e-postalarına kimlik avı postası gönderdiği iddialarını doğruladı. Yapılan resmi açıklamada, "FBI’ın bu konuyu soruşturduğunu teyit edebiliriz" denildi.

Konu hakkında bilgisi olan ve isminin gizli kalmasını isteyen kaynaklar, FBI’ın İranlı grupların Donald Trump, Joe Biden ve Kamala Harris’in kampanya danışmanlarına siber saldırı düzenlediği iddialarını incelerken başarılı bir hack girişimi bulamadığını belirtti.

Roger Stone'dan Açıklama

Trump'ın eski danışmanlarından Roger Stone, kişisel e-posta hesaplarının saldırıya uğradığına dair bilgi aldığını, ancak konu hakkında daha fazla ayrıntı verilmediğini söyledi; "İşbirliği yapıyorum, ama her şey oldukça garip," diye ekledi.

Microsoft Raporları ve İran İddiaları

Microsoft Tehdit Analiz Merkezi tarafından 9 Ağustos’ta yayımlanan bir rapora göre, bazı İranlı gruplar, başkanlık seçimlerini etkilemek adına siber faaliyetlerini artırma çabası içindeler. Raporda, İran’ın ABD seçimlerine siber destekli etkilerde bulunduğu ve hedeflerinin bazı hükümet yetkililerinin e-postaları olduğu belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı bir grup, hassas bilgileri elde etmek için üst düzey bir başkanlık kampanya yetkilisini hedef almış; ayrıca İranlı grupların, ABD merkezli haber siteleri gibi görünen sahte internet siteleri oluşturduğu kaydedilmiştir.

Trump Kampanyasından Tepkiler

Trump kampanya ekibi, 11 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, e-posta saldırısını kınadı ve İran’ın sorumluluğunu ileri sürdü. Kampanya sözcüsü Steven Cheung, "ABD’ye düşman yabancı kaynakların saldırı düzenlediğini düşünüyoruz; bu belgelerin yasa dışı yollarla elde edildiği açık," şeklinde görüş bildirdi. Ayrıca Politico dergisinin raporuna dikkat çekerek, İranlı saldırganların bir Amerikalı yetkilinin hesabına girdiği bilgisini paylaştı.