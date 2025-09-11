FBI, Charlie Kirk cinayeti şüphelisini yakalayana 100 bin dolara kadar ödül teklif etti

FBI, 10 Eylül 2025'te Utah Valley Üniversitesi'nde öldürülen Charlie Kirk'ün şüphelisini yakalayana 100 bin dolara kadar ödül teklif etti ve şüpheli fotoğraflarını paylaştı.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 21:37
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 21:37
FBI duyurusu ve şüpheli fotoğrafları

FBI, 10 Eylül 2025'te Utah'ın Orem kentindeki Utah Valley Üniversitesi kampüsünde öldürülen Charlie Kirk cinayetiyle ilgili şüphelinin yakalanmasına yardımcı olacaklara 100 bin dolara kadar ödül verileceğini açıkladı.

Kurumun internet sitesinde yer alan açıklamada, "FBI, 10 Eylül 2025'te Utah'ın Orem kentindeki Utah Valley Üniversitesi'nde Charlie Kirk cinayetinden sorumlu kişi veya kişilerin kimliğinin tespit edilip tutuklanmasına yardımcı olacak bilgiler için 100 bin dolara kadar ödül teklif ediyor." ifadesi kullanıldı.

FBI, sitesinde şüpheliye ait olduğu belirtilen fotoğrafları yayımlayıp, tanıyan veya görenlerin irtibata geçebilmesi için bağlantı paylaştı. Fotoğraflarda söz konusu kişinin Amerikan bayraklı siyah bir tişört ile siyah gözlük ve şapka taktığı, orta yaşlı göründüğü, spor kıyafetle olduğu ve yüzünü şapka ile gizlemeye çalıştığı belirtildi. Haberde şüphelinin beyaz bir Amerikalıya benzediği ifadesi de yer aldı.

Olayın seyri ve soruşturma

Charlie Kirk, çarşamba günü yerel saatle öğleden sonra Utah Valley Üniversitesinde katıldığı bir etkinlikte açık alanda konuşma yaptığı sırada nereden geldiği belli olmayan bir kurşunla vurulmuştu. Olayın ardından Başkan Donald Trump, Truth Social hesabından Kirk'ün hayatını kaybettiğini duyurdu.

ABD medyasındaki bazı haberlerde kısa süreliğine bir zanlının gözaltına alındığı iddia edilmiş, ancak daha sonra söz konusu kişinin saldırının şüphelisi olmadığı açıklanmıştı. Şüphelinin kimliği veya motivasyonuna dair henüz resmi bir kurumdan ek açıklama yapılmadı.

Kirk'ün profili ve tepkiler

Charlie Kirk, kar amacı gütmeyen Turning Point USA kuruluşunun kurucusu olarak biliniyor ve özellikle gençler arasında popüler bir aktivist ve sosyal medya fenomeniydi. Kirk'ün X platformunda 5,2 milyon, TikTok’ta ise 7,3 milyon takipçisi bulunuyordu.

Kirk, Başkan Trump'ın 2024 başkanlık kampanyasına katkılarıyla tanınıyor ve Cumhuriyetçi muhafazakar çevrelerde etkin bir figürdü; ayrıca İsrail'e verdiği güçlü destekle de biliniyordu. Trump saldırıya ilişkin açıklamasında, "Büyük ve hatta efsanevi Charlie Kirk öldü. Amerika Birleşik Devletleri'nde, gençliğin kalbini Charlie'den daha iyi anlayan veya ona sahip olan kimse yoktu. Charlie seni seviyoruz." ifadelerini kullandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da aktivist için dua ettiğini belirtti.

