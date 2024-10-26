FBI'dan Açıklama: Trump için Yırtılan Oy Pusulaları Sahte Videoyla Dezenforme Edildi

FBI, Trump'a Yönelik Sahte Videonun Arka Planını Açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump için postayla gönderilen oy pusulalarının Pensilvanya'da imha edildiğini iddia eden sahte videonun kaynağının Rus aktörler olduğu belirlendi.

Olayın Gelişimi

24 Ekim'de sosyal medyada yayılan videoda, Trump için işaretlenmiş oy pusulalarının yırtıldığı görüntülendi. Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (ODNI) ve Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenlik Ajansı (CISA) yetkilileri, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Videodaki zarf ve materyallerin gerçeklikle bağının olmadığını bildirdiler.

Rusya'nın Rolü

Yetkililer, "Rus aktörlerin geçmişteki dezenformasyon çalışmaları da ışığında, bu sahte videonun hazırlandığını değerlendirdik" diyerek, Rusya'nın ABD seçim süreçlerine yönelik yalan bilgiler yayma çabalarının bir parçası olarak bu durumu kaydettiler.

Partilerin Endişeleri

Cumhuriyetçiler ve Demokratlar, sahte olarak nitelendirilen videonun seçimler üzerindeki muhtemel etkileri konusunda endişeli olduklarını ifade etti. Bu tarz dezenformasyon faaliyetlerinin 5 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesinde ve sonrasında devam etmesi bekleniyor.