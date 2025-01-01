FBI'dan New Orleans Saldırısı Hakkında Açıklama: Tek Başına Hareket Etmediği Düşünülüyor

FBI Saldırıyı Terör Olayı Olarak Değerlendiriyor

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD'nin Louisiana eyaletinin New Orleans şehrinde meydana gelen araçlı saldırının araştırmalarının sürdüğünü ve 42 yaşındaki Shamsud Din Jabbar'ın tek başına hareket etmediği yönünde kuvvetli bulgular olduğunu açıkladı.

Ortak Basın Toplantısı Düzenlendi

New Orleans'daki saldırıya yönelik olarak Louisiana Eyalet Valisi Jeff Landry, Belediye Başkanı LaToya Cantrell, FBI Özel Ajan Yardımcısı Alethea Duncan, New Orleans Polis Departmanı Komiseri Anne Kirkpatrick ve Louisiana Eyalet Polisi Başkomiseri Robert P. Hodges bir araya gelerek ortak bir basın toplantısı düzenledi.

FBI Özel Ajan Yardımcısı Duncan, düzenlenen toplantıda yürütülen soruşturmanın "terör saldırısı" olarak tanımlandığını ve devam ettiğini dile getirdi. Saldırganın kalabalığın arasına daldıktan sonra aracıyla inerek ateş açtığını belirten Duncan, yerel güvenlik güçlerinin karşı ateş açma zorunda kaldığını ifade etti.

DEAŞ Bağlantısı Araştırılıyor

Duncan, Jabbar'ın aracında DEAŞ bayrağı bulunduğunu belirterek, saldırganın terör örgütüyle olan bağlantılarını araştırdıklarını vurguladı. “Jabbar'ın tek başına hareket ettiğini düşünmüyoruz” diyen Duncan, bağlantılarını tespit etmek amacıyla çalışmaların devam ettiğini ve halktan destek beklediklerini aktardı.

Ayrıca, Duncan bölgede ele geçirilen iki el yapımı patlayıcının da etkisiz hale getirildiğini sözlerine ekledi.