FBI'dan Oy Verme Merkezleriyle İlgili Terör Tehdidi Açıklaması

FBI'dan Sahte Videolara Dikkat Uyarısı

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), isminin ve ambleminin kullanılarak oluşturulan bir video ile oy verme merkezlerinde yüksek terör tehdidi bulunduğu yönünde yapılan çağrının gerçek olmadığını açıkladı.

FBI, söz konusu sahte videoda, ABD vatandaşlarına oy verme merkezlerindeki tehdit nedeniyle uzaktan oy kullanmaları önerisinin yer aldığını belirtilerek bu videonun asılsız olduğunu vurguladı. Açıklamada, "Bu video gerçek değildir ve mevcut durum ya da oy kullanma yerlerinin güvenliği hakkında yanıltıcı bilgiler içermektedir," denildi.

Manipülasyon İddiaları da Sahte

Ayrıca, bazı eyaletlerde hapishane yönetimlerinin mahkum oylarını manipüle ettiği iddiasını öne süren bir başka videonun da sahte olduğu belirtilerek, "Bu içerik, gerçekleri yansıtmamaktadır," ifadesine yer verildi.

Seçim Güvenliği Üzerine Bilgilendirme

FBI, seçimle ilgili tehditlere karşı eyalet ve yerel kolluk güçleriyle işbirliği içinde hareket ettiğini kaydetti. Açıklamada, sahte bilgilerin demokrasiye zarar verme potansiyeline dikkat çekilerek, vatandaşların güvenilir kaynaklardan bilgi edinmeleri gerektiği vurgulandı.

Ulusal Düzeyde Güvenlik Durumu

ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı (CISA) Kıdemli Danışmanı Cait Conley, ulusal düzeyde seçim güvenliğini etkileyen bir olay yaşanmadığını, ancak bazı eyaletlerde geçici altyapı sorunlarının ortaya çıktığını bildirdi.

Georgia'daki Bomba İhbarları

Georgia eyaletinde, 5 bomba ihbarı nedeniyle iki oy verme merkezi geçici olarak tahliye edildi. Fulton bölgesinin seçim direktörü Nadine Williams, bu ihbarların sahte olduğunu belirterek, merkezlerin yeniden faaliyete geçtiğini duyurdu.

Missouri'deki Sel Felaketi

Missouri eyaletinde meydana gelen sel olayları nedeniyle yollar kapandı ve birçok oy verme merkezine erişim zorlaştı. Yerel yetkililer, eyalette sadece bir merkezde oy verme işlemi yapılabildiğini bildirdi.

2024 başkanlık seçimlerinin Donald Trump ve Kamala Harris arasında geçmesi beklenirken, 270 delegeye ulaşan aday yarışın galibi olacak ve 20 Ocak 2025'te yemin ederek göreve başlayacak.