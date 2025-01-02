FBI'dan Yeni Orleans ve Trump Oteli Patlaması Arasında Kesin Bağlantı Yok Açıklaması

FBI Açıklama Yaptı

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), New Orleans'da meydana gelen araçlı saldırı ile Donald Trump'ın Las Vegas'taki otelinin önünde bir Tesla arabasının patlaması arasında kesin bir bağlantı bulunmadığını duyurdu.

Soruşturma Devam Ediyor

FBI'ın Terörle Mücadele Bölümü'nde görevli Yardımcı Asistan Christopher Raia, konu hakkında yaptığı açıklamada, bu iki olayın bağlantılı olup olmadığına yönelik yapılan araştırmalarda kesin bir sonuca ulaşılamadığını belirtti. Raia, "Bu olasılığı dışlamadığımızı belirtmek isterim; soruşturmamız henüz başlarında ve hiçbir ihtimali göz ardı etmiyoruz." dedi.

Şüpheli ile ilgili Detaylar

New Orleans'taki saldırıyı gerçekleştiren Shamsud Din Jabbar adlı 42 yaşındaki Teksas vatandaşı hakkında bilgi veren Raia, "Bu noktada saldırıda hiçbir suç ortağı olmadığından eminiz. Jabbar dışında devreye giren başka birinin olabileceğini düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı. Raia, yürütülen araştırmalar sonucunda herhangi bir yardımın alındığına dair bir kanıta ulaşmadıklarını vurguladı.

Yılbaşı Saldırıları

New Orleans'taki saldırıda Bourbon Caddesi'nde hızla kalabalığın içine dalan araç 15 kişinin ölümüne ve 35 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olayın ardından Jabbar'ın polis ile yaşadığı çatışmada öldüğü açıklandı. Aynı gün Las Vegas'taki Trump International otelinin önünde bir Tesla aracının patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

Elon Musk'ın İddiası

Olayların ardından, Tesla'nın sahibi Elon Musk, New Orleans'taki saldırıda kullanılan aracın ve Trump'ın otelinin önündeki patlayarak alev alan aracın aynı yerden kiralandığını belirterek iki olay arasında bağlantı olabileceğine işaret etmişti.