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FBI'den Seçim Kampanyasına Yönelik Siber Saldırı Açıklaması

FBI, İranlı grupların ABD seçim kampanyalarına ait e-postaları hacklediğini açıkladı. Soruşturma tamamlandı.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 10:39
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 10:39
FBI'den Seçim Kampanyasına Yönelik Siber Saldırı Açıklaması

FBI, Seçim Kampanyalarına Yönelik Siber Saldırıyı İnceledi

ABD'de 5 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri öncesinde, Federal Soruşturma Bürosu (FBI), bazı danışmanlara ait e-posta adreslerinin hacklenmesiyle ilgili soruşturmasını tamamladı. Washington Post'un aktardığına göre, FBI'ın yanı sıra ABD istihbarat kurumu, İran'ın seçim sürecine etki etme çabalarını gözlemliyor. Açıklamalarda, "ABD istihbaratı, İranlıların sosyal mühendislik yoluyla seçim kampanyalarına erişim sağlamak isteyen kişilerle bağlantı kurduğundan emindir," denildi.

İran'ın Etki Operasyonları

Yetkililer, İran'ın seçim sonuçlarını etkilemeye çalışmanın yanı sıra, bu tür eylemlerin daha önce de gerçekleştirildiğini ifade etti. FBI, bu konudaki soruşturmasını uzun bir süredir sürdürdüğünü belirtti.

Microsoft'un Raporu

Microsoft Tehdit Analiz Merkezi, 9 Ağustos'ta yayımladığı raporda, bazı İranlı grupların ABD seçimlerini etkilemek amacıyla siber faaliyetlerini artırdıklarına dikkat çekti. Raporda, İran'ın bu eylemlerinin, hükümet yetkililerinin hesaplarına yönelik kimlik avı saldırıları içerebileceği belirtildi.

Trump Kampanyasından Açıklama

Trump’ın seçim kampanyası ekibi, 11 Ağustos'ta yaptıkları açıklamada, İran'a ait siber saldırıların kampanyalarına zarar verdiğini ifade etti. Kampanya Sözcüsü Steven Cheung, "Yasa dışı yollarla elde edilen belgeler, kaos yaratmayı amaçlayan yabancı kaynaklar tarafından sızdırıldı" sözlerini kullandı.

Cheung, Politico dergisinde çıkan bir raporda, "İranlı saldırganlar, Amerikalı bir yetkilinin hesabına sızdı" ifadesinin yer aldığını vurgulayarak, durumun ciddiyetine dikkat çekti.

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