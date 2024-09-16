FBI, Donald Trump'a Yönelik Suikast Girişimini Soruşturuyor

FBI, Florida'da Donald Trump'a yönelik bir suikast girişimi olduğunu değerlendirilen olayı araştırıyor.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 01:10
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 01:10
FBI, Donald Trump'a Yönelik Suikast Girişimini Soruşturuyor

FBI, Trump'a Yönelik Suikast Girişimini Araştırıyor

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Florida'daki bir golf kulübünde eski Başkan Donald Trump'a yönelik "suikast girişimi gibi görünen" bir olayı soruşturma başlattığını duyurdu. FBI yetkilileri, olayın meydana geldiği West Palm Beach'e intikal ettiklerini bildirdi.

Olayın Detayları

FBI, yaptığı açıklamada, "Eski Başkan Trump'a yönelik suikast girişimi gibi görünen bir durumu araştırıyoruz" ifadesinde bulundu.

West Palm Beach Şerifi Ric Bradshaw, olayla ilgili yaptığı açıklamada, bir Gizli Servis ajanın, şüphelinin elinde silah olduğunu fark ettiğini ve ateş açtığını belirtti. Görevli, görgü tanıklarının yardımıyla şüpheliyi yakalamayı başardıklarını ve silahlı kişinin Trump'tan yaklaşık 400-500 metre uzakta olduğunu ekledi.

Bradshaw, şüphelinin iki sırt çantası ve bir aksiyon kamerası taşıdığını aktararak, silahlı kişinin daha sonra silahını bırakarak kaçtığını kaydetti. Yapılan incelemelerde, şüphelinin bulunduğu alanda bir AK-47 tüfeği bulunduğu da ifade edildi.

JD Vance'in Açıklamaları

Trump’ın yardımcısı olan JD Vance, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, olay yaşanmadan önce Trump ile konuştuğunu belirterek, eski başkanın "keyfinin yerinde" olduğunu söyledi.

Trump ve Yönetiminin Açıklamaları

Olayların ardından Trump, destekçilerine gönderdiği e-postada "Asla pes etmeyeceğim! Etrafımda silah sesleri duyuldu fakat şu anda güvendeyim" ifadesini kullandı. Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden ve Yardımcısı Kamala Harris'in güvenlik olayı hakkında bilgilendirildiğini ve Trump'ın güvende olduğu bilgisinin kendilerini rahatlattığını bildirdi.

Eski Başkan Trump, geçmişte bir suikast girişiminde kulağından yaralanmıştı. Bu olay, Trump'ın 2024 başkanlık seçimleri için yürüttüğü kampanya açısından önemli bir güvenlik tehdidi oluşturdu.

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