FBI, Eski Başkan Trump'a Yönelik Suikast Girişimini Araştırıyor

Florida'daki golf kulübünde duyulan silah sesleri sonrası FBI, Donald Trump'a yönelik bir suikast girişimini araştırmaya başladı.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 00:21
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 00:43
FBI, Eski Başkan Trump'a Yönelik Suikast Girişimini Araştırıyor

FBI, Trump'a Yönelik Olayı Soruşturuyor

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Florida'daki bir golf kulübünde eski başkan Donald Trump'a yönelik "suikast girişimi gibi görünen bir olayı" araştırdığını duyurdu.

Olayın Detayları

FBI, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Florida West Palm Beach'e intikal ettik ve eski Başkan Trump'a yönelik suikast girişimi gibi görünen olayı araştırıyoruz" ifadelerine yer verdi. Eski Başkan Trump'ın bulunduğu bölgeden duyulan silah seslerinin ardından güvenli olduğu bilgisi de verilmişti.

Trump'ın Güvenliği Hakkında Bilgiler

Trump'ın seçim kampanyası iletişim direktörü Steven Cheung, "Başkan Trump, etrafta silah sesleri duyulduktan sonra güvende. Şu an başka bir detay yok" şeklinde bir açıklama yaptı.

Beyaz Saray'dan Gelen Açıklamalar

Beyaz Saray kaynakları, ABD Başkanı Joe Biden ve Yardımcısı Kamala Harris'in Trump'ın golf oynadığı alandaki güvenlik durumu hakkında bilgilendirildiğini belirtti. Söz konusu durumun kendilerine rahatlattığı ifade edildi.

Olaydan Sonra Gelişmeler

Trump'ın oğlu Donald Trump Jr, sosyal medya platformu X'te, yerel kolluk kuvvetlerinin olay sonrası sahadaki çalılıklarda bir AK-47 silahı bulduğunu ve bir şüphelinin yakalandığını paylaştı. AP'ye konuşan kaynaklara göre, Trump’ı koruma görevini üstlenen Gizli Servis ajanı, golf oynarken şüpheliye ateş açtı.

Trump’ın Kendi Açıklamaları

Trump, destekçilerine gönderdiği e-postada, "Asla pes etmeyeceğim. Etrafımda silah sesleri duyuldu fakat söylentiler kontrolden çıkmadan şunu söylemek istiyorum: İyiyim ve güvendeyim" şeklinde ifadeler kullandı. Eski Başkan, 13 Temmuz'da Pennsylvania'daki bir mitingde uğradığı suikast girişiminde kulağından yaralanmıştı.

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