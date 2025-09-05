FBI, John Bolton'un Evinde Arama: Telefonlar ve 'Trump I‑IV' Belgeleri Ele Geçirildi

FBI, John Bolton'un Maryland'deki konutunda arama gerçekleştirdi

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Başkan Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un Maryland eyaletindeki konutunda 22 Ağustos tarihinde arama yaptı. Mahkeme kayıtlarına göre aramada telefonlar, bilgisayar ekipmanları ve çeşitli yazılı belgeler ele geçirildi.

El konulan materyaller ve soruşturmanın odağı

Kayıtlarda, aramalarda ele geçirilen materyaller arasında ayrıca "Trump I-IV" etiketli klasörler ve "Müttefik Saldırılarına Dair Açıklamalar ve Yansımalar" başlıklı bir beyaz dosyanın bulunduğu belirtildi. Yetkililer, yürütülen soruşturmanın devlet sırlarının uygunsuz şekilde muhafaza edilip edilmediğine odaklandığını bildirdi.

Kayıtlarda, soruşturmanın esas olarak iki federal yasa temel alınarak yürütüldüğü; bu yasaların ulusal savunma bilgilerini yetkisiz şekilde toplama, aktarma, kaybetme ve gizli belgeleri izinsiz muhafaza etme gibi eylemleri suç saydığı ifade edildi.

Avukatın yanıtı ve Bolton'un durumu

Bolton'un avukatı Abbe David Lowell, yaptığı açıklamada Adalet Bakanlığı'nın siyasi intikam peşindeki bir başkanı tatmin etme baskısı altında olduğunu ileri sürdü. Lowell, evden alınan materyallerin Bolton'un 40 yıllık kamu hizmeti kariyeri sırasında oluşturduğu belgeler olduğunu ve ayrıntılı incelemenin uygunsuz bir saklama olmadığını ortaya koyacağını belirtti.

Yetkililer, Bolton'un herhangi bir suçla itham edilmediğini veya gözaltına alınmadığını açıkladı.

Bolton'un geçmişi

John Bolton, 2018-2019 döneminde Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak Beyaz Saray'da görev yapmıştı. Bolton, Trump dönemindeki "İran'a maksimum baskı" politikasının önde gelen isimlerinden biri olarak biliniyor ve Trump ile görüş ayrılığına düşmesinin ardından görevinden ayrılmıştı.