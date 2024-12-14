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FBI, Kaybolan Gazeteci Austin Tice için Yardım İstedi

FBI, Suriye'de kaybolan Austin Tice'ın güncel yaşını yansıtan fotoğrafı ile halktan yardım talep etti. 1 milyon dolar ödül sunuldu.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 01:03
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 01:03
FBI, Kaybolan Gazeteci Austin Tice için Yardım İstedi

FBI'dan Kayıp Gazeteciye Destek Çağrısı

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Suriye'de kaybolan Amerikalı gazeteci Austin Tice'ın bulunabilmesi için önemli bir adım attı. FBI, Tice'ın güncel yaşını yansıtan yaşlandırılmış fotoğrafını paylaşarak halka yardımcı olmaları için çağrıda bulundu.

1 Milyon Dolar Ödül Teklifi

Açıklamada, eğer hayatta olsaydı günümüzde 43 yaşında olan Tice'ın mevcut görünümünü yansıtan bir fotoğraf karesi yer aldı. FBI, Tice'ın bulunmasına yardımcı olacak bilgileri veren kişiye 1 milyon dolar ödül verileceğini duyurdu.

Austin Tice'ın Ailesinin Umutları

Austin Tice'ın annesi Debra Tice, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada oğlunun hayatta olduğuna dair güçlü deliller olduğuna vurgu yaptı. Aile, ABD yönetimi ile bu konudaki iletişimlerini sürdürdüklerini belirtti. Aynı gün, Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile bir araya gelen aile, Tice'ın bir an önce bulunması için ilgili herkesle işbirliği yapılması çağrısında bulundu.

ABD Yönetiminin Çalışmaları

Son dönemdeki açıklamalarında ABD yönetimi, Austin Tice'ın bulunabilmesi için hem Türkiye hem de Suriye'deki yerel unsurlarla işbirliği yaptıklarını duyurdu.

Tice'ın Kaçırılışı

Austin Tice, serbest gazeteci olarak Suriye iç savaşını takip ederken 14 Ağustos 2012 tarihinde Şam yakınlarındaki bir kontrol noktasında kaçırıldı. Kaçırılmasının ardından, gözleri bağlı bir şekilde silahlı bir grup tarafından tutulduğunu gösteren bir video yayımlandı. Ancak bu olayın sorumluluğunu üstlenen bir grup bugün bile ortaya çıkmadı. 2022 yılında Tice'ın kurtarılması için ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriyeli yetkililerle doğrudan görüşmelere başladı, ancak hala ABD'li gazetecinin durumu hakkında net bir bilgi elde edilemedi.

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