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FBI, Kennedy Suikastına Ait Binlerce Gizli Dosyayı Ortaya Çıkardı

FBI, JFK suikastıyla bağlantılı 2400 gizli dosyanın gün yüzüne çıktığını açıkladı. Bu gelişme, tarihi olayın yeniden gündeme gelmesine yol açtı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 04:34
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 04:34
FBI, Kennedy Suikastına Ait Binlerce Gizli Dosyayı Ortaya Çıkardı

FBI'ın Kennedy Suikastıyla İlgili Gizli Dosyaları Gün Yüzüne Çıktı

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), eski Başkan John F. Kennedy'nin (JFK) suikastına dair yaklaşık 2 bin 400 gizli kaydın gün ışığına çıktığını iddia etti. Bu gelişme, Kennedy suikastı hakkında yeni tartışmaları beraberinde getiriyor.

Kayıtlar Hakkında Detaylar

Amerikan Axios haber platformunun aktardığı bilgilere göre, FBI, Kennedy suikastı ile ilgili belgeleri incelemekle görevli kurula daha önce sunulmamış olan bu kayıtlara ulaştı. Söz konusu kayıtlar, FBI tarafından yapılan incelemeler neticesinde 14 bin sayfalık bir dokümanın parçası olarak ortaya kondu.

Uzmanların Yorumları

Mary Ferrell Vakfı'nın Başkan Yardımcısı Jefferson Morley, bu gelişmeyi "Bu oldukça büyük bir gelişme. FBI'ın bu konuyu ciddiye aldığını gösteriyor." şeklinde değerlendirdi. Bu açıklama, Amerika'nın tarihindeki en önemli olaylardan biri olan Kennedy suikastına dair yeni bilgilerin açığa çıkma olasılığının kapılarını aralıyor.

Başkanlık Kararnamesi ile Gelen Açıklamalar

ABD Başkanı Donald Trump, 23 Ocak'ta, eski Başkan Kennedy'nin suikastına ilişkin gizli dosyaların kamuoyuna açıklanmasını sağlayan bir kararname imzaladı. Bu karar, sadece Kennedy ile sınırlı kalmayıp, kardeşi Robert F. Kennedy ve sivil haklar lideri Martin Luther King'in suikastlarıyla ilgili tüm belgelerin de kamuoyuna sunulmasını kapsıyor.

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