FBI, Los Angeles Yangınlarındaki Dron Soruşturmasını Başlattı

Los Angeles'taki yangınlara müdahale eden itfaiye uçağına çarpan dronun soruşturması FBI tarafından yürütülüyor.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 10:16
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 10:16
FBI, Los Angeles Yangınlarındaki Dron Soruşturmasını Başlattı

FBI, Los Angeles Yangınlarında Dron Soruşturması Başlattı

Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentindeki yangınlara müdahale eden itfaiye uçağı, havada çarpan izinsiz bir dronun saldırısına uğradı. Federal Soruşturma Bürosu (FBI), olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

Dron, İtfaiye Uçağına Çarptı

CBS News'ün aktardığına göre, FBI Los Angeles saha ofisi sözcüsü Laura Eimiller, 9 Ocak'taki yangın söndürme çalışmalarında dronun uçağın sol kanadını deldiğini açıkladı. Eimiller, itfaiye uçağının güvenli şekilde iniş yaptığını, ancak dronun ağır hasar aldığını kaydetti.

Dronun, Federal Havacılık İdaresinin (FAA) uyguladığı geçici uçuş kısıtlamasını ihlal ettiğini belirten Eimiller, dronu izinsiz uçuran kişi ya da kişileri bulmak için soruşturma yürütüldüğünü vurguladı.

İzinsiz Dron Kullanımı Sorunu

California eyalet yetkilileri, yangınların patlak vermesinden bu yana, itfaiyecilerin hava müdahalesini aksatan izinsiz dron uçuşlarının en az 40 kez gerçekleştiğini bildirdi. FAA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada ise, kontrol altına alınamayan yangınların yakınında dron uçurulmasının, itfaiye ekiplerinin hava araçlarını indirmesine yol açacağı ve bu durumun zemin üzerindeki itfaiyecilere, bölge sakinlerine ve mülklere yönelik risk oluşturacağı ifade edildi.

Yangınlardan Etkilenenler

Los Angeles'taki yangınların yayılmaya devam etmesi sonucu 7 Ocak'ta başlayan olaylarda 24 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi hala kayıp. Yangın alanlarında 25 Ocak'a kadar uçuş kısıtlamalarının devam etmesi bekleniyor. Yetkililer, ölü sayısının artmasından kaygı duyuyor.

Ayrıca, yaklaşık 150 bin kişi için tahliye emri verildi ve 700'den fazla bölge sakini barınaklara yerleştirildi.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Suç Örgütüne Baskın: 39 Gözaltı
2
Balıkesir'de İşçi Servisi Devrildi: 25 Yaralı
3
Suudi Arabistan'da Suriye Toplantısı: 'Siyasi Geçiş Sürecine Destek' Vurgusu
4
FBI, Los Angeles Yangınlarındaki Dron Soruşturmasını Başlattı
5
Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa 12 Yıl 6 Ay Hapis Ceza Verildi
6
Şanlıurfa'da Polisin Heimlich Manevrasıyla Çocuk Kurtarıldı

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı