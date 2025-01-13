FBI, Los Angeles Yangınlarındaki Dron Soruşturmasını Başlattı

FBI, Los Angeles Yangınlarında Dron Soruşturması Başlattı

Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentindeki yangınlara müdahale eden itfaiye uçağı, havada çarpan izinsiz bir dronun saldırısına uğradı. Federal Soruşturma Bürosu (FBI), olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

Dron, İtfaiye Uçağına Çarptı

CBS News'ün aktardığına göre, FBI Los Angeles saha ofisi sözcüsü Laura Eimiller, 9 Ocak'taki yangın söndürme çalışmalarında dronun uçağın sol kanadını deldiğini açıkladı. Eimiller, itfaiye uçağının güvenli şekilde iniş yaptığını, ancak dronun ağır hasar aldığını kaydetti.

Dronun, Federal Havacılık İdaresinin (FAA) uyguladığı geçici uçuş kısıtlamasını ihlal ettiğini belirten Eimiller, dronu izinsiz uçuran kişi ya da kişileri bulmak için soruşturma yürütüldüğünü vurguladı.

İzinsiz Dron Kullanımı Sorunu

California eyalet yetkilileri, yangınların patlak vermesinden bu yana, itfaiyecilerin hava müdahalesini aksatan izinsiz dron uçuşlarının en az 40 kez gerçekleştiğini bildirdi. FAA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada ise, kontrol altına alınamayan yangınların yakınında dron uçurulmasının, itfaiye ekiplerinin hava araçlarını indirmesine yol açacağı ve bu durumun zemin üzerindeki itfaiyecilere, bölge sakinlerine ve mülklere yönelik risk oluşturacağı ifade edildi.

Yangınlardan Etkilenenler

Los Angeles'taki yangınların yayılmaya devam etmesi sonucu 7 Ocak'ta başlayan olaylarda 24 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi hala kayıp. Yangın alanlarında 25 Ocak'a kadar uçuş kısıtlamalarının devam etmesi bekleniyor. Yetkililer, ölü sayısının artmasından kaygı duyuyor.

Ayrıca, yaklaşık 150 bin kişi için tahliye emri verildi ve 700'den fazla bölge sakini barınaklara yerleştirildi.