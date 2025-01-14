FBI, New Orleans Saldırısına Benzer Tehlikelere Karşı Uyardı

FBI, New Orleans’taki saldırının ardından benzer eylemler için uyarı yayımladı. Kamu güvenliğine dikkat çekildi.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 10:13
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 10:13
FBI, New Orleans Saldırısına Benzer Tehlikelere Karşı Uyardı

FBI ve İç Güvenlik Bakanlığı'ndan Kritik Uyarı

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve İç Güvenlik Bakanlığı, 1 Ocak'ta New Orleans'ta meydana gelen ve 15 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan araçlı saldırı sonrası benzer eylemlere karşı kamuoyunu uyardı.

Potansiyel Tehditler ve Kamu Güvenliği

Yayımlanan uyarı bülteninde, şiddet ve aşırılık yanlısı saldırganlardan kaynaklanabilecek potansiyel kamu güvenliği tehdidine dikkat çekildi. 1 Ocak'taki saldırıya benzer eylemlerin yapılma olasılığına karşı halkın tetikte olması istendi. 'Olası benzer ya da misilleme saldırılara karşı dikkatli olunması ve her türlü şüpheli faaliyetin güvenlik güçlerine bildirilmesi' gerektiği belirtildi.

Hedeflerin Belirlenmesi

Bültende, saldırganların hedefleri arasında yayalar, kolluk kuvvetleri ve ordu mensupları gibi halkın yoğun olarak bulunduğu alanlar yer aldığı vurgulandı. Ayrıca, araçlara el yapımı patlayıcı yerleştirme olasılığına da dikkat çekildi.

New Orleans Saldırısı

Bourbon Caddesi'nde yeni yılın ilk saatlerinde meydana gelen trajik olayda, bir aracın kalabalığa dalması sonucu 15 kişi yaşamını yitirdi, 35 kişi ise yaralandı. Saldırganın, polisle girdiği silahlı çatışmada öldürülen 42 yaşındaki 'Shamsud Din Jabbar' isimli eski bir askeri olduğu belirtildi.

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