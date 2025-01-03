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FBI, New Orleans'taki Saldırı Sonrası Ülke Genelinde Uyardı

FBI, New Orleans'taki saldırının ardından benzer eylemlere karşı kolluk kuvvetlerini uyardı. Araçlı saldırı tehdidi sürüyor.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 22:44
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 22:44
FBI, New Orleans'taki Saldırı Sonrası Ülke Genelinde Uyardı

FBI, New Orleans Saldırısının Ardından Ülkede Geniş Uyarı Yayınladı

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 1 Ocak'ta New Orleans'ta meydana gelen ve saldırgan dahil 15 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan araçlı saldırının ardından, benzer eylemlerin yapılma ihtimali konusunda ülke genelindeki kolluk kuvvetlerini uyardı.

CBS News'in haberine göre, FBI, İç Güvenlik Bakanlığı ve Ulusal Terörle Mücadele Merkezi tarafından hazırlanan uyarı bülteni, New Orleans'taki bu trajik olayın ardından kamu güvenliğini sağlamak amacıyla yayımlandı.

Bültende, New Orleans'taki saldırıya benzer bir eylemde bulunma olasılığına dikkat çekilirken, bu tür saldırılar için gerekli olan beceri eşiğinin düşük olduğu ifade edildi. Böylece araçla saldırı düzenlemenin, hevesli saldırganlar için cazip bir seçenek olmaya devam edeceği vurgulandı.

Colluk kuvvetlerine yönelik uyarıda, araç kiralamada yaşanan tutarsızlıklar ve kiralama nedenine ilişkin soruları yanıtsız bırakma gibi durumlara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Ayrıca, hassas tesislerin yakınında uzun süre park edilen kiralık araçlarla ilgili ihbarların önem taşıdığına da dikkat çekildi.

Beyaz Saray'dan yapılan bir açıklamada ise, ABD Başkanı Joe Biden'ın, saldırının gerçekleştiği New Orleans'ı 6 Ocak'ta ziyaret edeceği bildirildi. New Orleans’ın Bourbon Caddesi'nde gerçekleşen bu saldırıda 14 kişinin yaşamını yitirdiği, 35 kişinin ise yaralandığı bilgisi aktarılmıştı.

Saldırganın, Texas eyaletinden 42 yaşındaki Shamsud Din Jabbar adlı bir ABD vatandaşı ve eski asker olduğu belirtildi. Olay sırasında güvenlik güçleri ile girdiği çatışmada yaşamını yitirdiği ifade edildi.

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