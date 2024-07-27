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FBI, Trump'a Yönelik Suikast Girişiminde Merminin İspatını Açıkladı

FBI, Trump'a yapılan suikast girişiminde kulağına isabet eden cismin mermi olduğunu doğruladı. Detaylar haberde.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 05:30
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 05:30
FBI, Trump'a Yönelik Suikast Girişiminde Merminin İspatını Açıkladı

FBI, Trump'ın Kulağına İspatlanan Mermiyi Doğruladı

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), eski ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik bir suikast girişiminde kulağına isabet eden cismin mermi olduğunu duyurdu.

FBI, konuyla ilgili çeşitli spekülasyonların ardından yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Eski Başkan Trump'ın kulağına isabet eden şey, bir kişinin silahından atılan, bütün veya daha küçük parçalara ayrılmış bir mermiydi" ifadeleri kullanıldı.

Olayın Detayları ve FBI Açıklaması

Bu açıklama, Trump'ın yaralanmasıyla ilgili şimdiye kadar yapılan en kesin bilgi olarak değerlendiriliyor. FBI Direktörü Christopher Wray, 24 Temmuz tarihindeki ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesinin oturumunda, "Trump'ın sağ kulağındaki yaralanmaya neden olan cismin mermi mi yoksa şarapnel ya da cam parçası mı olduğu hala belirsiz" demişti.

Trump, bu sözlere yanıt olarak Truth Social hesabından, "FBI Direktörü Christopher Wray, Kongre'ye şarapnel, cam veya mermiyle vurulup vurulmadığım konusunda emin olmadığını söyledi. FBI bunu hiç kontrol etmedi!" paylaşımında bulundu.

Trump'ın Doktorundan Açıklama

Trump’ın Beyaz Saray doktoru Ronny Jackson da konuya ilişkin, "Bunun bir mermiden başka bir şey olduğuna dair kesinlikle hiçbir kanıt yok" açıklamasında bulundu.

Suikast Girişimi

Eski Başkan Trump, 13 Temmuz'da Pennsilvanya'da Butler bölgesinde düzenlenen bir seçim mitingi sırasında silahlı saldırıya uğradı. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi de yaralandı. ABD Gizli Servisi, saldırganın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

FBI, bu durumu bir suikast girişimi olarak tanımlayarak, olay mahallinde öldürülen 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks'un suikast girişiminde bulunduğunu açıkladı.

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