FBI, Trump'a Yönelik Suikast Girişimini Araştırıyor

FBI, Trump'a yönelik Florida'da gerçekleşen suikast girişimini soruşturuyor. Olayda bir şüpheli yakalandı.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 00:47
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 00:47
FBI, Trump'a Yönelik Suikast Girişimini Araştırıyor

FBI, Trump'a Suikast Girişimi Soruşturuyor

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Florida'daki bir golf kulübünde eski Başkan ve Cumhuriyetçi Parti'nin 2024 başkanlık yarışındaki adayı Donald Trump'a yönelik "suikast girişimi gibi görünen olayı" araştırma başlattığını duyurdu.

Olayın Detayları

FBI, olayla ilgili olarak West Palm Beach'e intikal ettiklerini belirtirken, "FBI, eski Başkan Trump'a yönelik suikast girişimi gibi görünen olayı soruşturuyor" açıklamasında bulundu.

West Palm Beach Şerif'i Ric Bradshaw, bir Gizli Servis ajanının çitlerin arasından çıkan bir silahın namlusunu fark ettiğini ve şüpheliye ateş açtığını bildirdi. Bradshaw, olay anında silahlı kişinin Trump'tan 400-500 metre uzakta bulunduğunu ve sonrasında yakalanabildiğini ifade etti.

Şüphelinin Durumu

Şüphelinin yanına iki sırt çantası ve bir aksiyon kamerası bulundurmuş olduğu kaydedildi. Ancak Martin County Şerifi William Snyder, şüphelinin yakalandığında üzerinde silah bulunmadığını belirtti.

Trump'ın Güvende Olduğu Açıklandı

Eski Başkan Trump'ın, Florida'da bulunduğu yerin çevresinde silah seslerinin ardından güvende olduğu aktarıldı. Seçim kampanyası iletişim direktörü Steven Cheung, "Başkan Trump, civarda silah sesleri duyulduktan sonra güvende" açıklamasında bulundu.

Beyaz Saray'dan gelen bilgilere göre, ABD Başkanı Joe Biden ve Yardımcısı Kamala Harris, Trump'ın golf oynadığı alanda yaşanan olay hakkında bilgilendirildi ve Trump'ın güvende olduğunu öğrendiklerinde rahatladılar.

Olaydan Sonra Yapılan Açıklamalar

Olayın ardından Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr., X hesabı üzerinden, olay yerinde AK-47 silahının bulunduğunu ve bir şüphelinin yakalandığını belirtti.

Trump, destekçilerine gönderdiği e-postada, "Etrafımda silah sesleri duyuldu. Ancak söylentiler kontrolden çıkmadan şunları söylemek istiyorum: İyiyim ve güvendeyim" ifadelerine yer verdi. Eski Başkan, daha önce 13 Temmuz'da Pennsylvania'daki bir mitingde uğradığı suikast girişiminden sağ kurtulmuştu.

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