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FBI, Trump'a Yönelik Suikast Girişimini 'Ciddi' Olarak Nitelendirdi

FBI, Trump'a yönelik olası suikast girişimini ciddi bir tehdit olarak değerlendirdi. Olayla ilgili yeni detaylar paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 00:56
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 00:56
FBI, Trump'a Yönelik Suikast Girişimini 'Ciddi' Olarak Nitelendirdi

FBI Trump'a Yönelik Suikast Girişimini İnncelerken

Amerika Birleşik Devletleri'nde, eski Başkan Donald Trump'a yönelik bir suikast girişimi yaşandığı iddiaları üzerine Federal Soruşturma Bürosu (FBI), durumu 'oldukça ciddi' olarak değerlendirdi. Ronald Rowe, Florida'nın West Palm Beach kentinde düzenlediği basın toplantısında, Trump'ın güvenlik durumunun son derece üst düzey olduğunu ifade etti.

Güvenlik Detayları ve Yapılan Çalışmalar

Rowe, Trump'ın Florida'daki ikametinde, görevde olduğu dönemde olduğu gibi en üst seviyede koruma sağlandığını belirtti. Başkan Joe Biden, eski başkan ve yardımcısı için en yüksek güvenlik önlemlerinin alınmasını istemiştir.

FBI Miami Ofisi yetkilisi Jeffrey Veltri, olayın tüm boyutlarıyla araştırıldığını kaydederek, "Bu durumu oldukça ciddi olarak değerlendiriyoruz" dedi. Şüpheli Ryan Wesley Routh'un sosyal medya hesaplarının incelendiğini ve Afgan paralı askerlerle ilgili paylaşımlar yaptığını aktardı.

Olayın Gelişimi

Trump'ın, 15 Eylül akşamı bulunduğu bölgede silah sesleri duyulmuş ve Trump'ın güvenli olduğuna dair açıklamalar yapılmıştı. Steven Cheung, Trump'ın güvende olduğunu ve başka bir bilgi mevcut olmadığını bildirmişti. Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr., olay sonrası bulunup yakalanan şüpheliyi ve olay yerinde bulunan AK-47 tarzı tüfeği paylaşmıştı.

Trump, destekçilerine gönderdiği e-postada, "Etrafımda silah sesleri duyuldu ancak daha fazla spekülasyon çıkmadan iyi olduğumu belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu. Eski başkan, daha önceki bir mitingde maruz kaldığı başka bir suikast girişiminden yara alarak kurtulmuştu.

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