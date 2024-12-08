FBI, UnitedHealthcare CEO'sunun Katilini Arıyor

FBI, sağlık sigorta CEO'su Brian Thompson'ın katilini arıyor

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Amerika'nın önde gelen sağlık sigorta şirketlerinden UnitedHealthcare'in CEO'su Brian Thompson'ın firari katilini bulma çalışmaları kapsamında devreye girdi. Konuyla ilgili olarak FBI, resmi bir açıklama yaptı.

Açıklamada, FBI'ın saldırganın izini sürmek amacıyla arama çalışmalarına katkı sağladığı belirtildi. Ayrıca, Thompson'ın katilini yakalamak için bilgi sağlayanlara 50 bin dolara kadar ödül verileceği duyuruldu ve saldırganın fotoğrafları da paylaşıldı.

Thompson, 4 Aralık'ta New York'un Manhattan bölgesinde bir konferansa katılmak üzere girdiği otelde, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Son 20 yıldır sağlık sigortası sektöründe önemli bir konumda olan UnitedHealthcare'de 2021 yılından beri CEO olarak görev yapan 50 yaşındaki Thompson, sektörün önde gelen isimlerindendi.

New York Polis Departmanı (NYPD), olayın ardından düzenlenen basın toplantısında, elde ettikleri kanıtların Thompson'ın özellikle hedef alındığını gösterdiğini ancak saldırının arkasındaki motivasyon hakkında henüz net bir bilgiye ulaşamadıklarını açıkladı.

Manhattan'ın en yoğun bölgelerinde gerçekleşen bu saldırı, Noel sezonunda New Yorkluların güvenliği ve şehirdeki suç oranları konularını yeniden gündeme taşıdı.