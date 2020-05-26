Feci motosiklet kazası! Tıra çarpan karı koca hayatını kaybetti

Konya'da kara yolunda seyir halinde olan ve üzeriNde 4 kişinin olduğu motosiklet ile tır çarpıştı.Kazada karı koca hayatını kaybetti.

Feci motosiklet kazası! Tıra çarpan karı koca hayatını kaybetti
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Feci kaza dün Konya - Afyonkarahisar karayolu üzerinde meydana geldi.

Afyonkarahisar istikametine doğru yolda seyir halinde olan ve üzerinde 4 kişinin bulunduğu motosiklet,yine aynı yönde giden bir tır ile çarpıştı.

KARI KOCA HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın etkisiyle karayolunda sürüklenen motosikletteki sürücü Hikmet Gün (35) ve eşi Fatime Gün (28) olay yerinde hayatını kaybederken, motosiklette bulunan çocukları 6 yaşındaki Ali Efe ile 10 yaşındaki Elif Ayşe yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin bölgeye ulaşıp ilk müdahalelerinin yapılmasından sonra Akşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Tır şoförü M.Ş.G. jandarma tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2020, 11:18

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