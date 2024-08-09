Fed, 2025 ve 2026 Yılı Toplantı Takvimini Duyurdu

Fed, 2025 ve 2026 Yılları için Toplantı Takvimini Açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), 2025 ve 2026 yıllarına yönelik toplantı takvimini resmi olarak duyurdu. Fed, bu tarihlerde gerçekleştireceği Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantılarını kamuoyuyla paylaştı.

2025 Yılı Toplantı Tarihleri

Yapılan açıklamaya göre, FOMC, her yıl düzenlediği toplantılarını, 2025 yılında şu tarihlerde gerçekleştirecek:

28-29 Ocak

18-19 Mart

6-7 Mayıs

17-18 Haziran

29-30 Temmuz

16-17 Eylül

28-29 Ekim

9-10 Aralık

2026 Yılı Toplantı Takvimi

2026 yılı için belirlenen toplantı tarihleri ise şu şekildedir:

27-28 Ocak

17-18 Mart

28-29 Nisan

16-17 Haziran

28-29 Temmuz

15-16 Eylül

27-28 Ekim

8-9 Aralık

Gelecek Yıllar için Planlamalar

Ayrıca, 2027 yılının ilk FOMC toplantısının 26-27 Ocak tarihlerinde yapılması planlanıyor.

FOMC Toplantılarının Süreci

Açıklamada, her bir FOMC toplantısının ikinci gününde politika karar metninin yayımlanacağı ve ardından Fed başkanının basın toplantısı düzenleyeceği bilgisi verildi. Ayrıca, Fed'in bu yıl geri kalan kısımdaki üç toplantısı, 17-18 Eylül, 6-7 Kasım ve 17-18 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecektir.