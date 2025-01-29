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Fed, Politika Faizini Sabit Tutma Kararını Aldı

ABD Merkez Bankası, politika faizini %4,25-4,50 aralığında sabit tutma kararı aldı.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 22:01
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 22:01
Fed, Politika Faizini Sabit Tutma Kararını Aldı

Fed, Politika Faizini Sabit Tutma Kararını Aldı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmeyerek %4,25-4,50 aralığında sabit tuttu.

İlk çeyrek değerlendirmeleri doğrultusunda alınan bu karar, piyasalarda önemli bir gelişme olarak karşılandı. Fed'in bu hamlesinin, ekonomik istikrarı koruma amacı taşıdığı belirtiliyor.

Analistler, Fed'in faiz politikasını değişiklik yapmadan sürdürmesinin, enflasyon hedefleri ve ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini yakından etkileyeceğini vurguluyor.

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