Fed Tutanakları: Enflasyon Görünümünde Yukarı Yönlü Riskler Artıyor

Fed'in son tutanakları, enflasyon görünümündeki yukarı yönlü risklerin arttığını ve ticaret politikalarının etkilerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 23:34
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 23:34
Fed Tutanakları: Enflasyon Görünümünde Yukarı Yönlü Riskler Artıyor

Fed Tutanakları, Enflasyon Risklerine Dikkat Çekiyor

ABD Merkez Bankası, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 17-18 Aralık 2024'te düzenlediği toplantıya ilişkin tutanakları yayımladı. Bu tutanaklar, Fed yetkililerinin, ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın planladığı ticaret ve göç politikalarının enflasyon risklerini artırabileceğini belirttiğini ortaya koyuyor.

Politika Faizinin Düşürülmesi ve Enflasyon Beklentileri

Son toplantıda politika faizinin 25 baz puan düşürülerek yüzde 4,25-4,50 aralığına indirildiği görülürken, bu tutanaklar, yukarı yönlü enflasyon risklerinin arttığını gösteriyor. Tutanaklarda yer alan açıklamalara göre, yetkililer enflasyonun yüzde 2'ye doğru ilerlemekle birlikte, son dönemdeki yüksek enflasyon verileri ve ticaret ile göç politikasındaki olası değişikliklerin etkilerinin, sürecin beklenenden daha uzun sürebileceğine işaret ettiğini belirtti.

Geçici Düşüş Süreçleri ve Finansal Piyasalar

Bazı yetkililer, enflasyondaki düşüş sürecinin geçici olarak durmuş olabileceği konusunda endişelerini dile getirdi. Ayrıca, finansal piyasalardaki olumlu hava ve ekonomik faaliyetteki ivmenin enflasyonda yukarı yönlü baskı yaratma potansiyeli taşıdığı ifade edildi.

Belirsizliğin Yüksek Olması ve Gelecek Beklentileri

Tutanaklarda, tüm yetkililerin dış ticaret ve göç politikalarındaki olası değişikliklerin etkileri konusunda yüksek belirsizlik olduğuna dikkat çekildi. Bazı yetkililer, bu konuları projeksiyonlarına dahil ettiklerini belirtti. Neredeyse tüm yetkililer, enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü risklerin arttığını kaydederek, FOMC'nin politika gevşemesinin yavaşlayabileceği noktalara yaklaşılabileceğini vurguladı.

Kademeli Nötr Politika Duruşu Önerisi

Fed, verilerin beklentilere paralel gelmesi ve enflasyonun yüzde 2 hedefine sürdürülebilir şekilde düşmeye devam etmesi halinde, zamanla daha nötr bir politika duruşuna geçmenin uygun olacağına dikkat çekti. ABD'nin seçilmiş Başkanı Trump, göreve başladığında ithalat üzerindeki gümrük vergilerini ciddi şekilde artırmayı planladığını açıklamıştı.

Fed'in bir sonraki toplantısı ise 28-29 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

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