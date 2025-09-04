Federal Meclis Önünde Savaş Bölgelerindeki Çocuklara Dikkat Çekildi

Başkent Berlin'de, Islamic Relief yardım kuruluşu, Federal Meclis binası önünde savaş bölgelerindeki çocukların yaşadığı mağduriyete dikkat çekmek amacıyla bir etkinlik düzenledi.

Görseller ve Hikayelerle Farkındalık

Etkinlikte, savaş bölgelerindeki çocukların fotoğrafları sergilendi ve çocukların hikayeleri okundu. Alanda ayrıca üzerinde Savaş bölgelerindeki çocuklarla dayanışma yazılı bir pankart yer aldı.

Yetim Yemeği Kampanyasına Start

Islamic Relief Genel Müdür Yardımcısı Nuri Köseli, AA muhabirine yaptığı açıklamada etkinlikle 'yetim yemeği' kampanyasına start verdiklerini ve yetimlerin durumuna dikkati çektiklerini söyledi.

Köseli, hedeflerinin özellikle Alman hükümeti ve meclisinin dikkatini savaş ve çatışma bölgelerindeki çocuklara çekmek olduğunu belirterek şunları kaydetti: 'Çatışmaların hala sıcak olduğu bölgelerde çocuklar ciddi zararlar görüyor.'

Köseli, Gazze gibi bölgelerde insani yardımın zor şartlar altında gerçekleştirildiğine dikkat çekerek, 'İnsani yardımın engellenmemesi lazım. İnsani yardımın sadece bağışlarla desteklenmeyip, hükümetlerin burada daha fazla sorumluluk alması gerekiyor.' ifadelerini kullandı.