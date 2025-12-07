Feke'de Ev Yangını: Bir Ev Kül Oldu, Okul Lojmanı Hasar Gördü

Adana'nın Feke ilçesinde dün gece çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi; lojmanda maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre yangın, ilçeye bağlı Çandırlar Mahallesi'nde dün gece Kadir Akyol'a ait evde başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan alevler kısa sürede evi sardı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ancak ekipler müdahale etmeden yangın, yan taraftaki okul lojmanına da sıçradı.

Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Yangın sonucunda Kadir Akyol'a ait ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, lojmanda da önemli maddi hasar meydana geldi.

Yoğun dumandan etkilenen Nesibe Akyol'a sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Yangında iki küçükbaş buzağının telef olduğu öğrenildi.

Feke Belediyesi'ne ait iş makinesi, ekiplerin soğutma çalışmalarına destek verdi. Güvenlik güçleri yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.

ADANA’NIN FEKE İLÇESİNE BAĞLI ÇANDIRLAR MAHALLESİ’NDE ÇIKAN YANGIN, BİR EVİ TAMAMEN KULLANILMAZ HALE GETİRİRKEN, OKUL LOJMANINDA DA BÜYÜK ÇAPLI HASARA YOL AÇTI.