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Feke'de orman yangını şoku! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Adana'nın Feke ilçesinde Konakkuran mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yayın Tarihi: 10.06.2024 15:39
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 15:39
Feke'de orman yangını şoku! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Adana'da orman yangını

Adana'nın Feke ilçesinde, Konakkuran mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, söndürme uçağı, helikopter ve arazözler sevk edildi.

Yangını kontrol altına almak için ekipler havadan ve karadan yoğun bir şekilde mücadele ediyor. Yangının ne kadarlık bir alana yayıldığı ve herhangi bir can kaybı veya yaralanma olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Son Dakika: Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Yangının nedeni ise soruşturma sonucunda belli olacak.

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