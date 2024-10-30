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Felçli Programcı Erkan Hürnalı'nın İnanılmaz Mücadelesi

Bisiklet kazası sonrası yüzde 98 felç olan Erkan Hürnalı, yapay zekayla tekrar kod yazmaya başladı.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 11:01
Felçli Programcı Erkan Hürnalı'nın İnanılmaz Mücadelesi

Erkan Hürnalı'nın Hayat Hikayesi

Geçirdiği bir bisiklet kazası sonucunda vücudunun büyük kısmı felç kalan bilgisayar programcısı Erkan Hürnalı, yaşam mücadelesine devam ediyor. Sadece kafasını hareket ettirebilen Hürnalı, özel bir kafa takip sistemi ile bilgisayarında kod yazmaya devam etmekte.

Yaşamının Değişimi

13 yıl boyunca Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi olarak çalışan Hürnalı, 2021'de bisiklet kazası geçirerek malulen emekli oldu. Kazadan sonra %98 oranında felç geçiren Hürnalı, ailevi destek ile hayata tutundu.

Teknoloji ile İletişim

Hürnalı, kafa takip cihazını kullanarak bilgisayarıyla ailesiyle iletişim kurmanın yanı sıra, kod yazmaya ve yapay zeka uygulamaları ile günlük yaşamını sürdürmeye devam ediyor. Yasadığı zorluklara rağmen pes etmeyen Hürnalı, sosyal medyada içerik üretmekte ve eşi için şarkılar bestelemektedir.

Aile Desteği

Erkan Hürnalı'nın eşi Demet Hürnalı, eşinin yaşadığı bu zorlu süreçte kendisinin ve çocuklarının büyük bir destek sağladığından bahsetti. Eşinin bilgisayar tutkusunu nasıl koruduğunu ve bu süreçte onu motive ettiğini anlattı.

Kendi Tasarladığı Program

Teknolojiye olan ilgisi sayesinde, Erkan Hürnalı kendi gibi hastaların faydalanabilmesi için bir program geliştirdi. Bu program ile başkalarına da ulaşmayı amaçlayan Hürnalı, zor zamanlarda bile kodizma tutkusunu kaybetmemiştir.

Yapay Zeka ve Kodlama

Yapay zeka ile ilgili soruları yanıtlayan Hürnalı, bu yeni teknolojinin hayatını nasıl kolaylaştırdığını ve kodlama süreçlerinde ona nasıl yardımcı olduğunu açıkladı. Yapay zeka, artık Erkan'ın hayatındaki en büyük destekçilerden biri haline geldi.

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