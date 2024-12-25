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Fener Rum Patrikhanesi'nde Coşkulu Noel Ayini

Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen Noel ayininde dualar edildi ve ilahiler okundu.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 13:03
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 13:23
Fener Rum Patrikhanesi'nde Coşkulu Noel Ayini

Fener Rum Patrikhanesi'nde Coşkulu Noel Ayini

Fener Rum Patrikhanesi'nde geleneksel Noel ayini, Patrik Bartholomeos yönetiminde gerçekleştirildi. Aya Yorgi Kilisesi'nde sabah saatlerinde başlayan bu özel ayin, katılımcılara manevi bir atmosfer sundu.

Ayinde, katılımcılar mumlar yakarak dualar etti. Duaların yanı sıra, çeşitli ilahiler de okundu ve böylece Noel’in ruhu yaşatıldı.

Bu anlamlı güne, Türkiye'de yaşayan Rumların yanı sıra, yurt dışından gelen Ortodokslar da büyük bir katılım gösterdi. Cemaatin bir araya gelmesiyle, Fener Rum Patrikhanesi'nde Noel coşkusu bir kat daha arttı.

Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen Noel ayininde dualar edildi. Patrikhane bahçesinde bulunan...

Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen Noel ayininde dualar edildi. Patrikhane bahçesinde bulunan Aya Yorgi Kilisesi'nde başlayan ayini, Patrik Bartholomeos (fotoğrafta) yönetti.

Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen Noel ayininde dualar edildi. Patrikhane bahçesinde bulunan...

Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen Noel ayininde dualar edildi. Patrikhane bahçesinde bulunan Aya Yorgi Kilisesi'nde başlayan ayini, Patrik Bartholomeos (fotoğrafta) yönetti.

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