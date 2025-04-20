Fener Rum Patrikhanesi'nde Paskalya Ayini Coşkuyla Kutlandı

Hristiyan aleminin en önemli dini bayramlarından biri olan Paskalya Bayramı, Hazreti İsa'nın yeniden dirilişini simgeliyor. Bu özel gün dolayısıyla Fener Rum Patrikhanesi'nde anlamlı bir ayin düzenlendi.

Patrikhanedeki Aya Yorgi Kilisesi'nde gerçekleşen ayin, Fener Rum Patriği Bartholomeos tarafından yönetildi. Duaların ve ilahilerin okunduğu bu anlamlı etkinlikte, Patrik Bartholomeos, elindeki tütsüyle cemaatin bulunduğu bölümlere yönelerek dini ritüelleri yerine getirdi.

Ayine katılmak için kiliseye gelenler, girişte uzun kuyruklar oluşturdu. Birçok ziyaretçi, yanlarında getirdikleri geleneksel paskalya çöreği ve boyalı yumurtalarla birlikte kilise girişinde mum yakıp dua etti.

Paskalya ayinine, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Theodoros Bizakis, İstanbul Başkonsolosu Konstantinos Koutras ve Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilskyi de katıldı. Türkiye'de yaşayan Ortodoksların yanı sıra İstanbul'da bulunan Yunanistan, Rusya, Ukrayna ve Gürcistan vatandaşları da ayine büyük ilgi gösterdi.

Hristiyan aleminin en önemli dini bayramları arasında yer alan ve Hazreti İsa'nın yeniden dirilişine inanılan günü simgeleyen Paskalya Bayramı dolayısıyla Fener Rum Patrikhanesi'nde ayin düzenlendi. Patrikhanedeki Aya Yorgi Kilisesi'nde gerçekleşen ayini, Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti.

Hristiyan aleminin en önemli dini bayramları arasında yer alan ve Hazreti İsa'nın yeniden dirilişine inanılan günü simgeleyen Paskalya Bayramı dolayısıyla Fener Rum Patrikhanesi'nde ayin düzenlendi. Patrikhanedeki Aya Yorgi Kilisesi'nde gerçekleşen ayini, Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti.