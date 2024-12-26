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Fener Rum Patrikhanesi'nden Erdoğan'a Suriye'de Azınlık Güvenliği Talebi

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'deki azınlıkların güvenliği için destek istedi.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 23:25
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 23:25
Fener Rum Patrikhanesi'nden Erdoğan'a Suriye'de Azınlık Güvenliği Talebi

Fener Rum Patrikhanesi'nden Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmenin detayları hakkında yapılan açıklamaya göre, görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.

Azınlıkların Güvenliği İçin Destek İsteği

Açıklamada, Patrik Bartholomeos'un Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye'deki Hristiyanların durumu ve Antakya Patrikliği ile aralarındaki tarihi bağlar üzerine konuştuğu belirtildi. Bu bağlamda, Patrik Bartholomeos'un, Suriye'deki tüm azınlıkların güvenliğinin sağlanması konusunda Erdoğan'dan destek talep ettiği ifade edildi.

Heybeliada Ruhban Okulu'na Teşekkür

Görüşmede, Bartholomeos'un Heybeliada Ruhban Okulu'nun yeniden açılması için yapılan çalışmalardan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını ilettiği vurgulandı. Ayrıca, işlemlerin hızlandırılması için yardım istediği aktarıldı.

İznik Konsili ve Papa Franciscus'un Ziyareti

Açıklamada, 2025 yılında kutlanacak olan Birinci İznik Konsili’nin 1700'üncü yılıyla ilgili konuşmaların yer aldığı, ayrıca Papa Franciscus'un kutlamalara katılmak amacıyla Türkiye'ye yapacağı ziyaretin de gündeme geldiği belirtildi.

Patrik Bartholomeos'un Eşlik Eden İsimleri

Kabulde, Patrik Bartholomeos'a Kadıköy Rum Ortodoks Metropoliti Emmanuel Adamakis ve Rum cemaatinin önde gelen isimlerinden Laki Vingas eşlik etti.

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