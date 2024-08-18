Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Saldırı: Zanlı Yakalandı

Göztepe-Fenerbahçe Karşılaşmasında Şok Olay

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında gerçekleşen Göztepe ile Fenerbahçe mücadelesinde dikkat çeken bir olay yaşandı. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, karşılaşma sırasında bir kişi tarafından itildi ve düşürüldü.

Ali Koç'tan Suç Duyurusu

Olayın ardından Ali Koç, kendisine saldırıda bulunan kişi ile bu duruma göz yuman tüm görevli kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu durum, maç sonrasında geniş bir yankı buldu.

Zanlı Gözaltına Alındı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Ali Koç'u iterek düşüren şahısın kimliğini tespit etti. Şüpheli Fatih Özkan, olayın ardından gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam etmektedir.

Göztepe-Fenerbahçe karşılaşması, sadece futbol değil, yaşanan bu olayla toplumda da büyük etki yarattı. Spor güvenliğinin sağlanması adına bu tür olayların önüne geçilmesi gerektiği vurgulanıyor.