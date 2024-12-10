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Feray Koç Hançer: Annesinin Mirasıyla Tablolarında Resim ve Dokuma Sanatını Buluşturuyor

Fransa'dan Kayseri'ye dönen Feray Koç Hançer, annesinin etkisiyle resim ve kilim dokuma sanatını harmanlıyor.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 11:48
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 11:55
Feray Koç Hançer: Annesinin Mirasıyla Tablolarında Resim ve Dokuma Sanatını Buluşturuyor

Fransa'da doğmuş, yıllarca kilim dokumuş bir ailenin mirasını taşıyan Feray Koç Hançer, sanatına yön verdiği Kayseri'de resim ve dokuma sanatını bir araya getiriyor.

40 yaşındaki 2 çocuk annesi Hançer, bu yıl memleketine döndükten sonra, çocuklarının büyümesini bekleyerek uzun zamandır hayalini kurduğu resim sanatına adım attı. Fransa’da gerçekleştirdiği kişisel sergiler ve katıldığı karma sergilerle dikkat çeken Hançer, eserlerinde dokuma ve resim sanatını birleştiriyor.

Hançer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğundan beri ince işlere ve dikiş işlerine ilgi duyduğunu, zamanla resim yapma tutkusunu geliştirdiğini belirtti. Kendi salonunu süslemek amacıyla tasarladığı tablo, kardeşi tarafından beğenilince daha fazla resim yapma kararı aldı.

2021 yılında Fransa’da bir belediye sanat galerisinde ilk kişisel sergisini açan Hançer, hikayesini ve tutkusunu şöyle anlatıyor: “Sanatımda halı ve kilim dokumacılığını işlemeye başladım.” İlk etapta natürmort ve peyzaj tabloları yaptığını, aile bireylerinin desteğiyle daha kapsamlı çalışmalara yöneldiğini vurguladı.

Paris’te 2 bin sanatçının katıldığı bir fuarda da eserini sergileyen Hançer, annesinin Kayseri’de uzun yıllar halı ve kilim dokuduğunu belirterek, “Resim ve dokuma sanatının benzerliğini ortaya çıkarmaya çalıştım” dedi. Dokumaya olan ilgisini artırarak, resimlerine halı motiflerini de işlemeye başladığını ifade etti.

Özellikle “Anneden Kızına” adlı eserinde annesi ile kendi portrelerini bir araya getiren Hançer, kendisini o eserde annesiyle bir odada hayal ettiğini belirtti. Eserine arada eklemeler yapmaya devam ettiğini ve henüz tamamlanmadığını vurguladı.

Gelecek yıl, 2025 Şubat ayında, Paris’te düzenlenecek büyük bir sanat fuarına katılma planları yaptığını ifade eden Hançer, Kayseri'deki Büyük Şehir Sanat Galerisi’nde 60 eserinin yer aldığı bir sergi açacağını da ekleyerek memleketinde eserlerini sergilemenin heyecanını taşıdığını söyledi.

Fransa'da doğup büyüyen ve yıllarca kilim dokuyan annesinden etkilenen Feray Koç Hançer...

Fransa'da doğup büyüyen ve yıllarca kilim dokuyan annesinden etkilenen Feray Koç Hançer, tablolarında resim ve dokuma sanatını bir arada işliyor. Fransa'da hem kişisel sergi açan hem de karma sergiye katılan Hançer, tablolarının bir köşesine dokuma yaparken diğer köşesine ise resim çiziyor.

Fransa'da doğup büyüyen ve yıllarca kilim dokuyan annesinden etkilenen Feray Koç Hançer...

Fransa'da doğup büyüyen ve yıllarca kilim dokuyan annesinden etkilenen Feray Koç Hançer, tablolarında resim ve dokuma sanatını bir arada işliyor. Fransa'da hem kişisel sergi açan hem de karma sergiye katılan Hançer, tablolarının bir köşesine dokuma yaparken diğer köşesine ise resim çiziyor.

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