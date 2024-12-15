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Ferdi Tayfur Hastaneye Kaldırıldı: Sağlık Durumu Ciddi

Sanatçı Ferdi Tayfur, yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 16:07
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 16:15
Ferdi Tayfur Hastaneye Kaldırıldı: Sağlık Durumu Ciddi

Ferdi Tayfur, Sağlık Sorunları Nedeniyle Hastaneye Kaldırıldı

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde yüksek tansiyon şikayeti nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 79 yaşındaki Tayfur, Adaköy Mahallesi Cennet Adası mevkisindeki evinde rahatsızlık hissetti ve evde çalışanları tarafından sağlık ekibi çağrıldı.

Yüksek Tansiyon ve Yoğun Bakım

Acilen çağrılan ambulansla birlikte Tayfur, Marmaris'teki özel bir hastaneye nakledildi. İlk tetkiklerin ardından akciğer ödemi ve çoklu organ yetmezliği başlangıcı teşhisi konulan sanatçı, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Hastane Ziyareti ve Geçmiş Sağlık Sorunları

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ve Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, hastaneye gelerek Ferdi Tayfur'un sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Sanatçının, 15 gün önce Antalya'daki bir hastanede beyin damarı stent ameliyatı geçirdiği ve 4 gün önce taburcu edildiği ifade edildi. Ayrıca, 2020 yılında Antalya’da oğlunun böbreği ile diyaliz tedavisi gördüğü belirtildi.

Ferdi Tayfur’un sağlığına dair endişeler sürerken, sevenleri sanatçının hızla iyileşmesini umuyor.

Sanatçı Ferdi Tayfur, yaşadığı Muğla'nın Marmaris ilçesinde yüksek tansiyon şikayetiyle hastaneye...

Sanatçı Ferdi Tayfur, yaşadığı Muğla'nın Marmaris ilçesinde yüksek tansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Sanatçı Ferdi Tayfur, yaşadığı Muğla'nın Marmaris ilçesinde yüksek tansiyon şikayetiyle hastaneye...

Sanatçı Ferdi Tayfur, yaşadığı Muğla'nın Marmaris ilçesinde yüksek tansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

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