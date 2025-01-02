Ferdi Tayfur Hayatını Kaybetti: Hayranları Hastanede Toplandı

Ferdi Tayfur Hayatını Kaybetti

79 yaşındaki ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, Antalya'daki bir hastanede tedavi gördüğü sırada yaşamını yitirdi. Sanatçının vefat haberi, muhalefet ve hayranları arasında büyük bir üzüntü yarattı.

Son Dönemi ve Tedavi Süreci

Tayfur, Muğla'daki tedavisinin ardından doktorları ve ailesinin isteğiyle askeri uçakla Antalya'ya sevk edilmiş ve Medical Park Antalya Hastanesi'nde bir süre önce ameliyat olmuştu. Marmaris'teki evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanan Ferdi Tayfur, öncelikle ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye, ardından Muğla'daki başka bir özel sağlık kuruluşuna nakledilmişti.

Sanatçının genel cerrahi bölümünde yoğun bakımda tedavi gördüğü süreçte, 16 Aralık'ta Antalya'daki hastaneye getirilmiş ve burada sinüs ameliyatı yapılmıştı. Daha önce Antalya'da gerçekleştirilen bir başka ameliyatla beyin damarına stent takıldığı bildirilmişti.

Hayranlarının Duygusal Tepkisi

Sanatçının vefat haberinin ardından hayranları hastane önünde toplandı ve duygusal anlar yaşandı. Tayfur için dua eden hayranları, gözyaşlarını tutamadı. Bazı sevenleri ise araçlarından Ferdi Tayfur’un sevilen şarkılarını dinletti.

Hayranlarından Ayşegül Can, "Böyle bir sanatçı bir daha yüz yıl boyunca gelmeyecek. Yolda ağlaya ağlaya geldik. Böyle bir sesi kaybettiğimiz için çok üzgünüm. Milletimizin başı sağ olsun," ifadelerini kullandı.

Cenaze Töreni Bilgileri

Ferdi Tayfur için cumartesi günü saat 12.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenlenecek ve cenazesi aynı gün son yolculuğuna uğurlanacak. Tayfur'un cenazesi, Emirgan Çınaraltı Camii'nde ikindi namazı sonrası kılınacak namazın ardından Yeniköy'de aile mezarlığına defnedilecek.