Ferdi Tayfur İçin Adana'da Mevlit Töreni Düzenlendi

Ferdi Tayfur İçin Mevlit Okutuldu

Adana'da, sanat dünyasının önemli isimlerinden Ferdi Tayfur'un vefatının 40'ıncı günü dolayısıyla özel bir mevlit düzenlendi. Etkinlik, Sabancı Merkez Camisi'nde akşam namazı öncesi gerçekleştirildi.

Vatandaşlar Bir Araya Geldi

Mevlit programına katılan vatandaşlar, yaşamını yitiren ses sanatçısı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu Ferdi Tayfur için bir araya geldi. Etkinlikte Tayfur için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Cami çıkışında katılımcılara tatlı ikram edildi.

Tayfur'un Mirası Unutulmadı

VATANDAŞLARDAN Ertuğrul Şahanbaz adındaki bir katılımcı, "Tayfur'un şarkılarıyla büyüdüm. Onun vefatı beni derinden sarstı. Bütün kasetleri ve posterleri bende var. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı. Programda, ünlü şair ve şarkı sözü yazarı Ahmet Selçuk İlkan da yer aldı.

Adana'da, sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatının 40'ıncı günü dolayısıyla mevlit okutuldu.

Adana'da, sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatının 40'ıncı günü dolayısıyla mevlit okutuldu.