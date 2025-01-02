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Ferdi Tayfur'un Cenaze Töreni 4 Ocak'ta Düzenlenecek

Ferdi Tayfur'un cenaze töreni, 4 Ocak Cumartesi günü Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 22:30
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 22:30
Ferdi Tayfur'un Cenaze Töreni 4 Ocak'ta Düzenlenecek

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Ferdi Tayfur, Türk müziğinin önemli isimlerinden biri olarak anılacak. Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül’ün yaptığı açıklamaya göre, usta sanatçının cenaze töreni 4 Ocak Cumartesi günü Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Tayfur'un cenazesi, ikindi vakti Emirgan Çınaraltı Camisi'nde kılınacak namazın ardından Yeniköy Mezarlığında toprağa verilecek. Sanatçının vefatı, müzik dünyasında büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor.

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