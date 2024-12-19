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Ferdi Tayfur'un Sağlık Durumu İyi: Ameliyat Başarılı Geçti

Antalya'da ameliyat olan Ferdi Tayfur'un sağlık durumu iyi, beyinle ilgili bir sorun yok.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 16:35
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 16:35
Ferdi Tayfur'un Sağlık Durumu İyi: Ameliyat Başarılı Geçti

Ferdi Tayfur'un Sağlığına Kavuştuğu Duyuruldu

Sanat dünyasının önemli isimlerinden biri olan Ferdi Tayfur'un, Antalya'da geçirdiği ameliyatın ardından sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Prof. Dr. Asuman Yavuz, Tayfur'un sağlık durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Ameliyat Detayları

Tayfur'un yeğeni ve basın danışmanı Şirin Gözalıcı, sosyal medya üzerinden sanatçının sağlık durumuna dair bir video paylaştı. Videoda, Tayfur'un geçen hafta sonu nabız düşüklüğü sebebiyle Muğla’daki bir hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Yapılan tetkikler sonucunda sinüslerinde istenmeyen görüntü tespit edildiği ifade edildi.

Doktorun Açıklamaları

Prof. Dr. Asuman Yavuz, "Hızlı bir müdahale için devletimizden, askerimizden Allah razı olsun, askeri uçakla hastanemize getirdiler" diyerek Tayfur'un aldığı sağlık hizmetinin kalitesine vurgu yaptı. Yapılan ameliyat sonrası sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu ve beyniyle hiçbir sorununun bulunmadığı aktarıldı. Yavuz, sanatçının destek antibiyotiklerini aldığını belirtti.

Geçmiş Sağlık Sorunları

79 yaşındaki Ferdi Tayfur, 15 Aralık'ta Marmaris'teki evinde rahatsızlanıp hastaneye kaldırılmıştı. Daha önce Antalya'daki bir hastanede beyin damarına stent takıldığı bilgisi verilmişti. Tayfur'un, 2020 yılında Antalya'da oğlunun böbreği ile nakil tedavisi gördüğü biliniyor.

Ferdi Tayfur, 16 Aralık akşamında Muğla’dan Antalya’ya sevk edilerek Medical Park Antalya Hastanesi'nde tedavi edilmiştir.

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