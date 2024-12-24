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Ferdi Tayfur'un Sağlık Durumu İyi: Basın Danışmanından Açıklama

Ferdi Tayfur'un sağlık durumu iyi, sevenlerine sevgi ve selam gönderdi. Hastanede tedavisi devam ediyor.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 21:01
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 21:01
Ferdi Tayfur'un Sağlık Durumu İyi: Basın Danışmanından Açıklama

Ferdi Tayfur'un Sağlık Durumu Hakkında Son Gelişmeler

Antalya'da Medical Park Antalya Hastanesi'nde tedavi gören ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kulak burun boğaz doktorları tarafından gerçekleştirilen sinüs ameliyatı sonrasında, sanatçının tedavi süreci devam ediyor.

Basın Danışmanından Açıklama

Tayfur'un aynı zamanda yeğeni olan basın danışmanı Şirin Gözalıcı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ferdi Tayfur'un sağlık durumu iyi olup, tüm sevenlerine sevgi ve selamlarını gönderiyor" ifadelerine yer verdi.

Ferdi Tayfur'un Tıbbi Geçmişi

Ferdi Tayfur, 15 Aralık'ta Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde rahatsızlandıktan sonra, önce ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye, ardından Muğla'daki başka bir özel sağlık kuruluşuna kaldırılmıştı. Daha önce Antalya'da yaptığı bir ameliyatta beyin damarına stent takıldığı belirtilen Tayfur, 2020'de oğlunun böbrek naklini de almıştı. Ayrıca, bir süre diyaliz tedavisi görmüştü.

16 Aralık akşamı Muğla'dan Antalya'ya sevk edilen sanatçı, halen Medical Park Antalya Hastanesi'nde tedavi edilmektedir. Hayranları ve sanatçı dostları, Ferdi Tayfur'un en kısa sürede sağlığına kavuşmasını bekliyor.

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