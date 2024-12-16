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Ferdi Tayfur'un Tedavisi Yoğun Bakımda Devam Ediyor

79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur'un hastanede tedavisi sürüyor; bilinci açık ve sağlık durumu iyiye gidiyor.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 11:36
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 11:49
Ferdi Tayfur'un Tedavisi Yoğun Bakımda Devam Ediyor

Ferdi Tayfur'un Sağlık Durumu Hakkında Açıklama

Marmaris'te hastaneye kaldırılan sanatçı Ferdi Tayfur'un tedavisi devam ediyor. Özel Muğla Yücelen Hastanesi Başhekimi Sumur Gazezoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tayfur'un genel durum bozukluğu ve nabzın azalması nedeniyle hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

Tedavi Süreci ve Sağlık Durumu

Gazezoğlu, sanatçının 79 yaşında olduğunu belirterek, "Bilindiği gibi hastamız 4-5 yıl önce kalp ve böbrek nakli operasyonu geçirdi. Bunun yanı sıra hastanın genel düşkünlük durumu da önemli bir risk teşkil edebilir," dedi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Tayfur'un genel durumunun iyi olduğunu vurgulayan Gazezoğlu, "Biraz önce yanına giderek kendisiyle sohbet ettim. Bilinci açık. Sizlere güzel haberlerini vereceğimize söz verdim. Onun da hepinize selamları var," diye konuştu.

Geçmiş Tıbbi Durumu

Ferdi Tayfur, dün itibarıyla Marmaris'teki evinde rahatsızlanmış ve önce yerel bir hastaneye, ardından Muğla'daki başka bir özel sağlık kuruluşuna nakledilmişti. Ayrıca, 15 gün önce Antalya'daki bir hastanede beyin damarına stent takıldığı ve 4 gün önce taburcu olduğu bilgisi verildi. 2020 yılında Antalya'da oğlunun böbreği nakledilen sanatçı, kısa bir süre diyaliz tedavisi de görmüştü.

Gelecek İyimser Beklentiler

Başhekim Gazezoğlu, Tayfur'un 1-2 gün içinde yoğun bakımdan normal odaya alınmasının ve ardından birkaç gün içinde taburcu edilmesinin beklendiğini söyledi. Sanatçının sağlık durumu ile ilgili takipler devam ediyor.

Muğla'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan sanatçı Ferdi Tayfur'un yoğun bakım ünitesinde...

Muğla'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan sanatçı Ferdi Tayfur'un yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam ediliyor. Özel Muğla Yücelen Hastanesi Başhekimi Sumur Gazezoğlu, Ferdi Tayfur'un tedavi sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

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