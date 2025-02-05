Ferdi Tayfur'un Vasiyetnamesi İçin Dava Başladı

Uzun süre önce hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un vasiyetnamesinin açılması davası, Muğla'nın Marmaris ilçesinde başlamış bulunuyor. Dava süreci, Marmaris 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde gerçekleştirildi.

Mahkemenin ilk duruşmasına, sanatçının mirasçıları ve onların avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, Ferdi Tayfur'un vasiyetini aile üyelerine dağıtarak okuttu. Yapılan açıklamalara göre, Tayfur'un İstanbul Fatih ve Muğla Marmaris’teki taşınmazları Darüşşafaka Cemiyetine; Bolu Mudurnu ilçesindeki 4 taşınmazı Türk Silahlı Kuvvetlerine; Yalova'daki 8 villa ise LÖSEV'e bırakıldığı ifade edildi.

Vasiyetinde, Ferdi Taha Tayfur, Ulaş Dınız, Derin Dınız, Zeynep Doğrul, Can Doğrul, Nefes Lila Gözalıcı, Şirin Gözalıcı, Ferdi Tayfur Turanbayburt, Buse Turanbayburt ve Emirhan Turanbayburt'a diğer taşınmazlarını; beste, müzik ve telifli eserlerinin haklarının da Nilüfer Turanbayburt'a bırakıldığı kaydedildi.

Mahkeme sonrası aile üyelerinin itirazları soruldu. Timur Turanbayburt ve Tuğçe Tayfur Aydın'ın avukatı Edanur Yıldız Ülker, vasiyete itiraz ettiklerini belirtirken, diğer mirasçılar vasiyeti kabul ettiklerini ifade etti. Duruşma, 29 Nisan tarihine ertelendi.

Adliye çıkışında gazetecilere konuşan Ferdi Tayfur'un eşi Zeliha Tayfur, ailecek vakıflara yapılan bağışlardan memnun olduklarını vurguladı. Zeliha Tayfur, "Ferdi Bey, sohbetlerimizde mirasını hayır kurumlarına bağışlayacağını söylüyordu. Bu yüzden biz de mutluyuz çünkü bu, birlikte alınmış bir karardı. Saygı duyuyoruz, gurur duyuyoruz" dedi.

Timur Turanbayburt ve Tuğçe Tayfur Aydın'ın avukatı Edanur Yıldız Ülker ise detaylı açıklamalarının daha sonra yapılacağını belirtti. Ülker, ayrıca vasiyetin iptali için de davalar açacaklarını ifade etti. Tuğçe Hanım'ın hamile olduğu için duruşmaya katılamadığını da sözlerine ekledi.

Bir süre önce hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un vasiyetnamesinin açılması davası Muğla'nın Marmaris ilçesinde görülmeye başlandı. Davanın ilk duruşması sonrasında Ferdi Tayfur'un eşi Zeliha Tayfur (sol 2) gazetecilere açıklamada bulundu.

Bir süre önce hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un vasiyetnamesinin açılması davası Muğla'nın Marmaris ilçesinde görülmeye başlandı. Davanın ilk duruşması sonrasında Ferdi Tayfur'un eşi Zeliha Tayfur (sol 2) gazetecilere açıklamada bulundu.