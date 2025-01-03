Ferdi Tayfur'un Vefatı Adana'da Derin Üzüntü Yarattı

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayata veda eden sanatçı Ferdi Tayfur, çocukluğunun geçtiği Adana'da büyük bir üzüntüyle anılıyor. Mahalledeki eski komşuları ve sevenleri, kaybının etkisini yoğun bir şekilde hissediyor.

Merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi Muhtarı Ömer Atiz, AA muhabirine verdiği demeçte, Tayfur'un kaybından dolayı duydukları üzüntüyü dile getirdi. Atiz, "Ferdi Tayfur çok iyi, değerli, kıymetli bir insandı. Mahalle halkı tarafından çok sevilirdi. Mahallemize sık sık gelirdi," dedi.

Atiz'in hatırında kalan bir anısını paylaşarak, "Bir gün uzun kapüşonlu montla geldi. Onunla sohbet ettik, bana mahallede kiracı olarak oturdukları evleri gösterdi. 'Sokakları gezmeye geldim,' demişti. Hatta bana harçlık verip, 'Adana'nın çocukları giyinmeyi severler,' dedi," şeklinde konuştu.

Ferdi Tayfur'un Hatırası Yaşatılacak

Mahalle sakini Kemal Kav ise, Tayfur'un ünlü olmadan önceki günlerini anlatarak, "Mahallemizin çocuğu, kapı komşumuzdu. Gelip kahvede saz çalardı," dedi. Kav, Tayfur’un çok kişiye yardım ettiğini ve değerli bir insan olduğunu vurguladı.

Diğer bir komşu Kasım Eroğlu da, "Kendisi mahallemizin medarıiftiharıydı. Üzgünüz, yasını tutuyoruz. Allah gani gani rahmet eylesin," diyerek hislerini ifade etti.

Mahalle sakinlerinden Zerrin Avcı da Tayfur'un ailesinin bir süre evlerinde kiracı olarak oturduğunu ifade etti. Avcı, "Dünden beri çok üzgünüm. Cenazesi burada olsa giderdim. Dünya iyisi insanlardı," dedi.

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden 79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur'un çocuk ve gençliğinin geçtiği Adana'daki mahallesinde eski komşuları ve sevenleri büyük üzüntü yaşadı. Merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi sakinlerinden Kasım Eroğlu (fotoğrafta) AA muhabirine açıklamada bulundu, Tayfur'un bir dönem oturduğu evi gösterdi.

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden 79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur'un çocuk ve gençliğinin geçtiği Adana'daki mahallesinde eski komşuları ve sevenleri büyük üzüntü yaşadı. Merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi sakinlerinden Kasım Eroğlu (fotoğrafta) AA muhabirine açıklamada bulundu, Tayfur'un bir dönem oturduğu evi gösterdi.