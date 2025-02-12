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Ferdi Tayfur'un Vefatının 40. Gününde Mevlit Okutuldu

Ferdi Tayfur'un vefatının 40. günü dolayısıyla mevlit programları düzenlendi. MESAM da sanatçının hatırasını yaşatmak için etkinlikler gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 21:19
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 21:26
Ferdi Tayfur'un Vefatının 40. Gününde Mevlit Okutuldu

Ferdi Tayfur’un Anısına Mevlit Programı

Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatının 40. günü nedeniyle Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde mevlit okutuldu. Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) tarafından düzenlenen programa, sanatçının aile üyeleri ve sevenleri katılım gösterdi.

2 Ocak'ta hayatını kaybeden Tayfur için, akşam namazı öncesinde camide topluluk halinde mevlit okundu. MESAM Başkanı Recep Ergül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ferdi Tayfur'un hatırasını en güzel şekilde yaşatmaya çalıştıklarını belirtti.

Hatıraları Yaşatılacak

Başkan Ergül, aile üyeleri arasındaki ihtilafların sağduyuyla çözüleceğine inandığını söylerken, Ferdi Tayfur'un vefatının 40. gününde Adana ve Marmaris'te de mevlitler okuttuklarını ifade etti. Usta sanatçının kızı Tuğçe Tayfur'un da Eyüp Sultan Camisi'nde ayrı bir mevlit düzenlediği kaydedildi.

Ergül, şöyle konuştu: "Biz bir sakınca görmüyoruz açıkçası. Ne mutlu ki soğuk havaya rağmen sevenleri burada, yalnız bırakmadı. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun." MESAM olarak sadece ölümlerinde değil, sanatçıların yaşamları boyunca yanlarında olduklarına dikkat çeken Ergül, cenaze söz konusu olduğunda ailelerinin yanında bulunduklarını vurguladı.

Ferdi Tayfur'un telif takibinin etkin bir şekilde yapıldığını kaydeden Ergül, "Eğer kanuni varisleri tamam derse ben Ferdi Tayfur'un bir hologramının yapılması, bu şekilde yaşatılması gerektiğini düşünüyorum. Eğer aile izin verirse bunu yapmaktan mutluluk duyarız." sözlerini sarf etti.

Tuğçe Tayfur, babası için akşam namazına müteakip Eyüp Sultan Camisi'nde mevlid okuttu. Ayrıca, Adana'da Sabancı Merkez Camisi'nde ve Marmaris'te Merkez Eski Camisi'nde de mevlit programları düzenlendi.

Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatının 40'ıncı gününde Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde...

Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatının 40'ıncı gününde Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde mevlit okutuldu. Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) tarafından düzenlenen programa, sanatçının aile üyeleri ve sevenleri katıldı.

Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatının 40'ıncı gününde Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde...

Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatının 40'ıncı gününde Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde mevlit okutuldu. Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) tarafından düzenlenen programa, sanatçının aile üyeleri ve sevenleri katıldı.

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