Ferdi Tayfur Yüksek Tansiyon Nedeniyle Hastaneye Kaldırıldı

Ferdi Tayfur Hastaneye Kaldırıldı
Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, yaşadığı Muğla’nın Marmaris ilçesinde yüksek tansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.
Olayın Gelişimi
Adaköy Mahallesi Cennet Adası mevkisinde bulunan evinde rahatsızlanan Tayfur için, evde çalışan personeli sağlık ekibi talep etti.
Yüksek tansiyon rahatsızlığı nedeniyle ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan sanatçının tedaviye alındığı öğrenildi. Sağlık durumuna ilişkin detaylar bekleniyor.
Sanatçı Ferdi Tayfur, yaşadığı Muğla'nın Marmaris ilçesinde yüksek tansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.
Sanatçı Ferdi Tayfur, yaşadığı Muğla'nın Marmaris ilçesinde yüksek tansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.