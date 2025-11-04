Ferdi Zeyrek soruşturmasında 10 şüpheliye 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis istemi

Yayın Tarihi: 04.11.2025 22:08
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 22:08
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin hazırlanan iddianame, Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu.

İddianamede, aralarında site görevlisi, mühendis ve müteahhit firma yetkilisinin de bulunduğu 10 şüpheli hakkında 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. Soruşturma kapsamında 19 kişi hakkında işlem yapılırken, 9 kişi hakkında takipsizlik kararı verildi.

Soruşturmada müşteki olarak yer alanlar arasında Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek ile kızı Nehir Zeyrek bulunuyor. İddianamede, Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği; eşi Nurcan Zeyrek'in ise eşini kurtarmaya çalışırken yaralandığı ifade edildi.

Tutuklu sanıklar arasında havuzun elektrik ve motor tesisatını yapan N.B. ile tamiratını gerçekleştiren H.İ. yer alıyor. Tutuksuz sanıklar ise site görevlisi A.E., havuz bakım ve makine dairesi sorunlarıyla ilgilenen Y.Ö., bobinaj firması sahibi H.A., elektrik dağıtım firması görevlisi M.E., yapı denetim firmasında görevli mühendisler R.A., H.Ş. ve M.Ç. ile müteahhit firma yetkilisi M.G. olarak bildirildi.

Ayrıca soruşturma kapsamında, Yunusemre Belediyesi’nde görevli M.S. ve Ö.T. hakkında soruşturma izni talep edildi. İddianamede tüm şüpheliler hakkında "taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan ceza istendi.

Dosya, Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi; dava sürecinin nasıl ilerleyeceği mahkeme işlemleriyle netleşecek.

