Ferhat'tan Sel Riski İçin Önerge: Batı Trakya Tehlikede

Rodop Yeni Sol Milletvekili Özgür Ferhat, geçen yıl yangınlardan etkilenen Batı Trakya'daki, çoğunluğu Türklerin yaşadığı köylerde dere yataklarının temizlenmemesi sebebiyle Çevre ve Enerji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'na sel riski hakkında endişeleri dile getiren soru önergesi verdi.

Ferhat, önergesinde, söz konusu bölgedeki dere yataklarının temizlenmemesi durumunun, yoğun yağışlar sırasında sel ve hasar riskini artırdığını ifade etti.

Narlıköy, Kozlardere, Susurköy ve Büyük Müsellim köylerinde yapılan çalışmaların yetersiz kaldığını belirten Ferhat, iklim değişikliğinin etkileriyle bölgede alınacak önlemlerin daha da acil hale geldiğini vurguladı.

Yerel halkın çağrılarına rağmen yeterli adımların atılmadığını kaydeden Ferhat, "Dere yatakları hala tehlikeli durumda. Narlıköy'deki çalışmalar, sel önleme açısından yeterli olmamaktadır. İklim değişikliği nedeniyle temizlik ve koruma çalışmaları daha da acil hale gelmiştir." ifadesini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.