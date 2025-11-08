Ferit Avcıkıran AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Atandı

Ferit Avcıkıran AK Parti Bağlar İlçe Başkanı olarak atandı

AK Parti Genel Merkezimizin oluru ile Bağlar İlçe Başkanlığı görevine atanan Ferit Avcıkıran, partililerle bir araya geldi.

Avcıkıran, gelen misafirlerine tek tek teşekkür ederek, sadece Karacadağ bölgesi değil, Bağlar’ın her karışında hizmette bulunmak için yola çıktıklarını vurguladı. Sözlerini şöyle sürdürdü: "Allah izin verirse gecemizi gündüzümüze katacağız. Bu halka hizmet için ne gerekiyorsa yapacağız. Ev ev, dükkan dükkan, köy köy adım atmadık yer bırakmayacağız. Artık durmak yok, üzerimize düşen ne varsa fazlasıyla yapmak için bu yola çıktık. Bağlar, büyük bir bölge. AK Parti’yi de destekleyen bir bölge. Küskünlerimiz var, onları kısa sürede partimize kazandıracağız. Daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz."

STK temsilcisinden destek

Erdemliler Hareketi Derneği Diyarbakır İl Temsilcisi Atilla Kaymaz ise oluşan sinerjiye dikkat çekti: "Ferit Avcıkıran Bey’in Bağlar ilçemizin AK Parti ilçe başkanlığına getirilmesi bölgede ve ilçemizde büyük bir sevinç ve gururla karşılandı. Bağlar, 400 bin nüfuslu bir ilçemiz. Ferit Bey gibi vizyonlu birinin atanması biz sivil toplum örgütlerinde de, halkımızda da sevinçle karşılandığını ifade etmeliyim. Burada toplanan kalabalığın, halkımızın teveccühleri Ferit Bey’in ne denli güzel işler başaracağının göstergesi."

DİYARBAKIR’DA AK PARTİ İLÇE BAŞKANLIĞINA GETİRİLEN FERİT AVCIKIRAN, PARTİLİLERLE BİR ARAYA GELDİ.