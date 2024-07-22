Ferit Edgü Hayatını Kaybetti

Ferit Edgü'nün Vefatı

Ünlü yazar ve şair Ferit Edgü, 88 yaşında hayatını kaybetti. Edgü'nün vefat haberi, Everest Yayınları tarafından sosyal medya aracılığıyla duyuruldu. Yayıncı, "Değerli yazarımız Ferit Edgü'yü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, okurlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz." şeklinde bir açıklama yaptı.

Cenaze Töreni ve Anma Toplantısı

Edgü’nün cenazesi, 24 Temmuz Çarşamba günü, Teşvikiye Camii'nde ikindi namazının ardından Aşiyan Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Ayrıca, yazarın anısına aynı gün 15.00'te, Beyoğlu’ndaki Casa Botter Apartmanı'nda anma toplantısı düzenlenecektir.

Ferit Edgü Kimdir?

Tam adı İsmail Ferit Edgü olan yazar, 24 Şubat 1936 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nde Resim Bölümü’nden mezun olduktan sonra Paris’te eğitimine devam etmiştir.

Öykü, deneme, roman, şiir, anı, biyografi, çocuk kitabı ve senaryo gibi birçok farklı türde eserler vermiştir. 1976-1990 yılları arasında kurucusu olduğu Ada Yayınları'nda, çağdaş Türk ve dünya yazarlarının eserlerini yayımlamıştır.

Edgü, "Bir Gemide" adlı eseriyle 1979 yılında "Sait Faik Hikaye Armağanı" ve "Ders Notları" adlı çalışmasıyla da "Türk Dil Kurumu" ödülünü kazanmıştır. Ayrıca, "Eylülün Gölgesinde Bir Yazdı" adlı kitabı ile 1988'de "Sedat Simavi Vakfı Edebiyat Ödülü"ne layık görülmüştür.