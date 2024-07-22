Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Ferit Edgü Hayatını Kaybetti

Ünlü yazar Ferit Edgü, 88 yaşında vefat etti. Cenaze ve anma töreni detayları açıklandı.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 15:09
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 15:09
Ferit Edgü Hayatını Kaybetti

Ferit Edgü'nün Vefatı

Ünlü yazar ve şair Ferit Edgü, 88 yaşında hayatını kaybetti. Edgü'nün vefat haberi, Everest Yayınları tarafından sosyal medya aracılığıyla duyuruldu. Yayıncı, "Değerli yazarımız Ferit Edgü'yü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, okurlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz." şeklinde bir açıklama yaptı.

Cenaze Töreni ve Anma Toplantısı

Edgü’nün cenazesi, 24 Temmuz Çarşamba günü, Teşvikiye Camii'nde ikindi namazının ardından Aşiyan Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Ayrıca, yazarın anısına aynı gün 15.00'te, Beyoğlu’ndaki Casa Botter Apartmanı'nda anma toplantısı düzenlenecektir.

Ferit Edgü Kimdir?

Tam adı İsmail Ferit Edgü olan yazar, 24 Şubat 1936 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nde Resim Bölümü’nden mezun olduktan sonra Paris’te eğitimine devam etmiştir.

Öykü, deneme, roman, şiir, anı, biyografi, çocuk kitabı ve senaryo gibi birçok farklı türde eserler vermiştir. 1976-1990 yılları arasında kurucusu olduğu Ada Yayınları'nda, çağdaş Türk ve dünya yazarlarının eserlerini yayımlamıştır.

Edgü, "Bir Gemide" adlı eseriyle 1979 yılında "Sait Faik Hikaye Armağanı" ve "Ders Notları" adlı çalışmasıyla da "Türk Dil Kurumu" ödülünü kazanmıştır. Ayrıca, "Eylülün Gölgesinde Bir Yazdı" adlı kitabı ile 1988'de "Sedat Simavi Vakfı Edebiyat Ödülü"ne layık görülmüştür.

İLGİLİ HABERLER

Şikayet eden parasını geri alacak! Meğer yıllardır hep fazladan ödenmiş

Altını, doları, kripto parası olanlara flaş uyarı! O tarihe kadar elinden çıkaran oh çekecek

Yaş sınırı yok, en az ilkokul mezunu olmak yeter! Bakanlık işçi alımı için düğmeye bastı

Emeklinin nakit derdini şak diye kesecek ödeme! Tamı tamına 125.000 TL anında hesaplara yansıtılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Altını, doları, kripto parası olanlara flaş uyarı! O tarihe kadar elinden çıkaran oh çekecek

Kooperatiflere yönelik yeni destek programı başlıyor! İşte detaylar...

Maaşı yetmeyen emeklilere can suyu geldi! Bu geceden itibaren 32 bin TL ödeme verilecek

3 KG yoğurt 80 TL’den düştü! Tarım Kredi’de dev kampanya bitti bitiyor

Fiat o modelinde fiyatı düşürdükçe düşürdü! Bütçesi 500 bin TL olan koşa koşa almaya gidecek

32’li tuvalet kağıdı 119 TL! Bugün son defa raflarda bulunuyor

Temmuz ayı bitmeden ev ve araba alacak burçlar! Şans bu kez onlardan yana olacak

Şikayet eden parasını geri alacak! Meğer yıllardır hep fazladan ödenmiş

Yaş sınırı yok, en az ilkokul mezunu olmak yeter! Bakanlık işçi alımı için düğmeye bastı

Düğün yapacaklar, düğüne gidecekler şok olacak! Gram altında dudak uçuklatan yeni tahmin

Emeklinin nakit derdini şak diye kesecek ödeme! Tamı tamına 125.000 TL anında hesaplara yansıtılacak

Evden çıkmanıza bile gerek yok! Kimliğiyle başvurana 10.000 TL'lik piyango gibi ödeme